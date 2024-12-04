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韓國旋風戒嚴解嚴，震驚全球市場，美國股市昨日漲跌互見，那斯達克、標普500指數再創歷史新高，台積電ADR上漲2.31%。台北股市今（4）日持續走高，開盤上漲98.62點、來到23126.08點，盤中最高一度來到23199.97點，午盤上漲147.93點或0.64%，來到23175.39點。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.02點，來到259.13點，盤中最高來到262.62點，午盤上漲3.37點或1.3%，來到262.48點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：富喬、神達、華航、泰金寶-DR、加百裕；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、神達、順達、世芯-KY、聯鈞。權值股同步走高，權王台積電因為市場認為，韓國政局動盪影響三星及海力士，台積電及美光有望因轉單受惠，因此今日以1065元開出、上漲10元，最高一度來到1070元，午盤上漲10元或0.95%，來到1065元；鴻海終於擺脫開高走低的態勢，今日開高走高，以197.5元開出、上漲1元，盤中最高一度來到201元、站回200元關卡，午盤上漲3元或1.53%，來到199.5元，挑戰站回200元關卡；不過聯發科表現疲弱，今日以1315元平盤價開出，隨後一路走低來到1305元，雖然盤中一度翻紅來到1325元，午盤則是下跌10元或0.76%，來到1305元。