我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布緊急戒嚴令，但在國會表決反對後，尹錫悅4日凌晨宣布解除戒嚴令，驚動各界的短命戒嚴成為韓國近年來最具戲劇性的政治事故。而在當時趕往韓國國會前的部隊中，有一名士兵向聚集的民眾鞠躬並致歉，過程被韓國民眾拍下分享到網路上後，也立即掀起熱議。綜合韓國媒體報導，從社群網路上分享的影片可以看到，當時部隊正往韓國國會集結，但是馬路上聚集了許多民眾，高喊要求尹錫悅撤回戒嚴令，並對士兵們發出質疑，而一名年輕的士兵則停下腳步向抗議的市民們多次鞠躬，並道歉稱對不起。拍下這個畫面的網友表示，「當我看到那雙清澈的眼睛時，我所有的憤怒都消失了，我感到無限的憐憫和感激」。網友還說，道歉士兵似乎是用行動表示「自己站在民主的同一邊」。韓國網友紛紛留言表示，「流淚了，謝謝你們的辛苦付出」、「因為士兵也是公民」、「士兵不得不向市民道歉，多麼令人心碎」、「尹錫悅完全瘋了」。對於尹錫悅發動的短命戒嚴，韓國聯合參謀本部議長金明洙4日表示，作戰指揮重點放在對北韓的監視任務並保持高度戒備，將確保國民安全放在首位，避免戒嚴事件對國防造成影響，防止北韓誤判形勢。