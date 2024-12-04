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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，包含桌球球王馬龍等人都在內。不過復旦大學學生宋思瑤日前脫口「中國台北隊」，引發輿論譁然，昨天到訪台大就遭學生抗議。今（4）日造訪新竹清華大學，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時，也遭到學生狂嗆，蕭則反嗆「這是1450跟側翼同學」，學生不甘示弱回應「民主刺客，OK？回家睡覺啦」，現場氣氛火爆。陸生稱「中國台北隊」風波越演越烈，就在昨天遭受台大學生抗議後，陸生團今天上午參訪清大，不少清大學生在下車地點守候，揮舞中華民國國旗，並手持「交流要平等、民主是前提」、「有主權才有平等、有民主才有交流」、「梅有自由、梅有交流」字條，更有學生帶來大面「台灣獨立」旗幟。蕭旭岑受訪講到一半時，旁邊清大生與現場支持馬龍的民眾起爭執，聲音大到影響媒體採訪，現場媒體也請學生不要吵，但學生依舊不受控持續叫囂。蕭旭岑則無奈表示，「這是1450跟側翼同學」，也有人緩頰，「來者是客，OK？」學生不甘示弱反嗆，「民主刺客，OK？回家睡覺啦」。蕭旭岑也反嗆，這不是民主，這是專制，學生也表示，「丟人現眼，丟台灣人的臉」。在場同時有馬龍粉絲揮中國五星旗喊著「馬龍、馬龍」，學生也嗆聲「五星旗滾出去，X的」。面對學生抗議，訪問一度中止，蕭旭岑上前溝通，卻遭到學生質疑，你的中國是哪個中國？蕭旭岑回應，中華民國。學生拿中華民國國旗塞給蕭旭岑說，「你拿一下」，蕭旭岑則表示，先採訪完好嗎？學生才同意。蕭旭岑指出，「讚，這就是民主，台灣民主就是這樣」。