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流感進入高峰期，疾管署今（4）日宣布，自12/15到明（2025）年2/28擴大公費流感抗病毒藥物使用對象，新規範新增「有類流感症狀且家人、同事或同班同學發病者」為用藥對象。同時呼籲臨床醫師提高警覺，加強詢問旅遊及接觸史，若病患符合重症通報條件，應及時通報，並對符合用藥條件者盡早給藥，降低重症及死亡風險。根據疾管署統計，上週流感門診急診就診約7.1萬人次，自今年10/1到12/2間，累計286例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多、佔59%，另死亡病例累積52例，均未接種本季流感疫苗，確定病例數及死亡數均為10年同期最高。疾管署表示，因應113年到114年流感流行高峰期防疫需求，經衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組委員會討論決議，今年12/15到明年2/28間，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為使用對象。疾管署指出，目前類流感急診就診佔10%，預計2週就會達到進入流行期標準，加上流感重症、死床個案多，還有門急診就診人次等綜合評估，因此訂定在12/15擴大使用，另春節前後也可能進入高峰，因此訂到2/28前為止，屆時再看有無需求延長擴大。疾管署表示，目前全國約有4000家合約醫療機構均已配置公費藥物，包含克流感、易剋冒及瑞樂沙。若醫師判斷病患符合公費用藥條件，不需快篩就可開立公費藥物，確保患者及時治療。不過因流感抗病毒藥物未納入健保給付，用藥仍需依醫師專業評估。疾管署提醒，若類流感患者出現危險徵兆，如呼吸急促、意識改變或低血壓等，應立即就醫65歲以上長者與學齡前幼兒等高風險族群，應儘速接種流感疫苗。同時，保持勤洗手、戴口罩等個人防護習慣，有助降低感染風險。