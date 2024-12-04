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▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲陳傑憲這賽季在中職拿下2大年度獎項，包含最佳十人外野手5連霸，以及金手套外野3連霸。（圖／記者葉政勳攝）

陳傑憲新賽季有望轉變打擊模式？世界12強棒球賽，中華隊在冠軍戰爆冷擊敗日本隊，拿下隊史首座3大國際賽的冠軍，成為名副其實的世界冠軍，其中「台灣隊長」陳傑憲在奪冠之路扮演最大功臣。陳傑憲在本次12強賽，揹負起「台灣隊長」的名號後，場上數據展現爆炸性突破，不僅獲頒賽會MVP，更是一舉掃下打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等共4座個人獎項。此外，賽會總共敲出2轟都價值連城，分別是台韓大戰的兩分砲，以及冠軍戰的三分砲。陳傑憲這賽季在中職拿下2大年度獎項，包含最佳十人外野手5連霸，以及金手套外野3連霸，攤開陳傑憲過往在中職的數據，其實在2018年主要鎮守游擊時，曾經單季敲出8轟，且長打率也來到生涯最高的4成95，確實擁有開轟以及敲長打的能力。然而，回歸在球隊的定位，陳傑憲近年主要扛下第2、3棒，任務更偏向於銜接開路先鋒的攻勢，所以