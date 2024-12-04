陳傑憲新賽季有望轉變打擊模式？世界12強棒球賽，中華隊在冠軍戰爆冷擊敗日本隊，拿下隊史首座3大國際賽的冠軍，成為名副其實的世界冠軍，其中「台灣隊長」陳傑憲在奪冠之路扮演最大功臣。他在國際賽完美化身長打大砲，為中華隊提供火力輸出，也引發外界揣測，明年中職迎接新賽季，是否有望看見他轉換打擊型態，成為如前日職球星青木宣親一樣，同時具備穩定上壘及開轟能力的全方位打者。
12強賽超會轟 日本監督都嚇到
陳傑憲在本次12強賽，揹負起「台灣隊長」的名號後，場上數據展現爆炸性突破，不僅獲頒賽會MVP，更是一舉掃下打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等共4座個人獎項。詳細觀察陳傑憲的打擊數據，總計22打數敲出14安，繳出3次猛打賞，打擊率6成36、上壘率7成，最可怕的是長打率高達9成17，幾乎每支安打都是長打。
此外，賽會總共敲出2轟都價值連城，分別是台韓大戰的兩分砲，以及冠軍戰的三分砲。連日本隊監督井端弘和在預賽階段時受訪，都指出：「過去看中職的印象裡，記得他（陳傑憲）不是全壘打產量這麼多的打者，但這次就有突然敲出全壘打。」
單季最高敲8轟 球隊定位是關鍵
陳傑憲這賽季在中職拿下2大年度獎項，包含最佳十人外野手5連霸，以及金手套外野3連霸，繳出打擊率3成34、上壘率4成21的成績，雖然長打率4成16，同樣屬於聯盟前段班，但整季只有2發全壘打，和12強賽的打擊型態有較大的不同。
攤開陳傑憲過往在中職的數據，其實在2018年主要鎮守游擊時，曾經單季敲出8轟，且長打率也來到生涯最高的4成95，確實擁有開轟以及敲長打的能力。
然而，回歸在球隊的定位，陳傑憲近年主要扛下第2、3棒，任務更偏向於銜接開路先鋒的攻勢，所以專注於穩定的敲安上壘，以便為具有開轟火力的林安可、陳鏞基或蘇智傑等人，製造良好的進攻機會，因此比起為了開轟而形成飛球遭到接殺，扎實長打是更有效益的選擇。
由此可知，要看見陳傑憲在新賽季轉換打擊型態，並非不可能，只是仍要看他在獅隊的定位為何，畢竟轉換型態後，或許有望增添開轟能力，但另一方面，卻也可能連帶影響上壘能力，可以說是把兩面刃。
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陳傑憲在本次12強賽，揹負起「台灣隊長」的名號後，場上數據展現爆炸性突破，不僅獲頒賽會MVP，更是一舉掃下打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等共4座個人獎項。詳細觀察陳傑憲的打擊數據，總計22打數敲出14安，繳出3次猛打賞，打擊率6成36、上壘率7成，最可怕的是長打率高達9成17，幾乎每支安打都是長打。
此外，賽會總共敲出2轟都價值連城，分別是台韓大戰的兩分砲，以及冠軍戰的三分砲。連日本隊監督井端弘和在預賽階段時受訪，都指出：「過去看中職的印象裡，記得他（陳傑憲）不是全壘打產量這麼多的打者，但這次就有突然敲出全壘打。」
單季最高敲8轟 球隊定位是關鍵
陳傑憲這賽季在中職拿下2大年度獎項，包含最佳十人外野手5連霸，以及金手套外野3連霸，繳出打擊率3成34、上壘率4成21的成績，雖然長打率4成16，同樣屬於聯盟前段班，但整季只有2發全壘打，和12強賽的打擊型態有較大的不同。
攤開陳傑憲過往在中職的數據，其實在2018年主要鎮守游擊時，曾經單季敲出8轟，且長打率也來到生涯最高的4成95，確實擁有開轟以及敲長打的能力。
然而，回歸在球隊的定位，陳傑憲近年主要扛下第2、3棒，任務更偏向於銜接開路先鋒的攻勢，所以專注於穩定的敲安上壘，以便為具有開轟火力的林安可、陳鏞基或蘇智傑等人，製造良好的進攻機會，因此比起為了開轟而形成飛球遭到接殺，扎實長打是更有效益的選擇。
由此可知，要看見陳傑憲在新賽季轉換打擊型態，並非不可能，只是仍要看他在獅隊的定位為何，畢竟轉換型態後，或許有望增添開轟能力，但另一方面，卻也可能連帶影響上壘能力，可以說是把兩面刃。
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