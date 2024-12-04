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▲安貴朎（中）昨日也現身抗議現場，批評特種兵不該對人民動粗。（圖／翻攝自오마이TV YouTube）

▲安貴朎動手搶槍畫面被瘋傳，有人讚她勇敢，也有人覺得她是在故意製造對立。（圖／翻攝自오마이TV YouTube）

▲安貴朎過去是南韓知名的美女主播，現年35歲的她轉跑道從政。（圖／安貴朎IG）

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間突然宣布韓國實施戒嚴，點燃大批民眾怒火，紛紛擠到國會外抗議。雖然這短命戒嚴令只維持不到6小時，但仍讓許多韓國人不滿；南韓前美女主播安貴朎昨晚也被拍到現身國會外，和現場特種部隊軍人爆發衝突。只見安貴朎徒手抓住士兵的步槍，嗆他們不應該把槍口對著百姓，想要阻止軍人行動，英勇畫面曝光在網路上被瘋傳，引發熱議。尹錫悅昨日深夜在台灣時間22點25分頒布戒嚴令，震驚國際，隨後議員湧入國會要進行投票，還有許多民眾衝到現場抗議，與駐守在周邊的戒嚴軍隊發生衝突。前美女主播安貴朎（안귀령）現為韓國共同民主黨發言人，她昨晚也到現場抗議，並對軍隊試圖驅趕、鎮壓民眾的舉動大感不滿，衝上前想搶特種兵的步槍，更怒吼：「你們不應該把槍口對著百姓」、「你不覺得羞愧嗎？」最後被其他人拉開。所幸安貴朎沒有受傷，她的舉動也全被數家韓媒拍下，在網路上引發討論。不少人讚賞安貴朎挺身而出，痛斥尹錫悅的迂腐極權，「我看到真的有點想哭，這還是我們的韓國嗎」、「士兵真的不該盲從與人民對立」、「安貴朎太勇敢了，一個女人居然站出來對抗軍隊」、「我不敢想像如果槍走火了怎麼辦」、「現場都沒有其他人幫忙嗎，太可惡了」。但也有一批網友認為，安貴朎的舉動根本是「找死」，「企圖搶槍才是先引發衝突的人」、「安貴朎的舉動過於魯莽了」、「安貴朎也是激動分子，如果爆發更大規模衝突怎麼辦？」、「士兵或許也不是自願的，為什麼要故意為難人家。」而目前尹錫悅也遵從國會表決結果取消緊急戒嚴令，但國內罵聲、衝突仍不斷發生，成為尹錫悅上任以來最大危機。