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▲泰國箜劇2018年已入列非物質文化遺產。（圖／取自Pixabay）

泰國傳統美食冬蔭功（泰式酸辣蝦湯，tom yum goong）有望在本周被聯合國教科文組織（UNESCO）列入人類非物質文化遺產名錄。這項提案早在2021年3月便由泰國文化部提出，旨在彰顯這道湯品背後的簡樸與自力更生精神，特別是對居住於中平原農村的居民而言，象徵意義深遠。冬蔭功是世界上最著名的泰國菜之一，食材以蝦為主料，蝦可以是從河裏或運河裏捕獲的河鮮，搭配高良薑（galangal）、香茅和青檸等天然食材，多數泰國家庭的庭院中都種植這些食材，充分展現泰國人善用資源的生活智慧。此前，泰國已有箜劇（Khon）、泰式按摩（Nuat Thai）、諾拉舞（Nora Dance）和潑水節（又稱宋干節，Songkran）等四項文化遺產列入人類非物質文化遺產名錄，並正與汶萊、印尼、馬來西亞和新加坡合作推動卡峇雅（kebaya）傳統服飾申遺，展現出亞洲文化多樣性的價值與魅力。