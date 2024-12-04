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韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，震驚國際，經過6小時後，在今（4）日凌晨宣布遵循國會投票結果，解除戒嚴令並撤回軍隊。不過民進黨立院黨團卻在Threads發文，提及台灣政局藍白各種刪國防預算、違憲亂政等，被外界解讀是支持台灣戒嚴，隨後立即刪文。國民黨立委羅智強批，尹錫悅瘋了，民進黨更瘋。羅智強說，尹錫悅深夜無預警宣布緊急戒嚴，引發朝野反彈及國際譁然。民進黨團見獵心喜，居然發文挺南韓戒嚴，更是驚世駭俗。尹錫悅宣布戒嚴，想動用軍隊攻佔國會的藉口是「在野黨癱瘓政府，要剷除親北韓勢力」。這論調和民進黨簡直有百分之八十七的一樣，可以說是滿滿的既視感。羅智強說，民進黨立法院黨團的貼文說，「藍白癱瘓政府、民進黨在抵抗世界等級的暗黑勢力。」更駭人的是，民進黨挺戒嚴的理由之一，竟是為了挺民進黨不分區立委王義川，批立法院刁難王義川，民進黨為了挺王義川而挺戒嚴，有什麼比這更瘋狂的事！！羅智強說，雖然民進黨後來刪文，但不僅不認錯，還在牽拖三、四十年前的國民黨戒嚴。所以，民進黨現在是認同國民黨早期統治台灣實施的戒嚴？要效法威權時代的國民黨，或者要效法反民主的尹錫悅？民進黨也想在台灣宣布戒嚴？也要派軍隊或者派青鳥攻入國會？羅智強說，對於戒嚴這種反民主的舉動，在台灣有正常民主素養的人，都該出來譴責。民進黨竟然還肯定，只能說，權力使人瘋狂，民進黨為了權力，比尹錫悅更瘋狂！