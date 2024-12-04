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高雄市議員湯詠瑜今(4)日總質詢時先後針對韓國戒嚴影響、高鐵延伸高雄站提出提出質詢，她回顧歷史，用早期湯金全律師擔任議員質詢記錄說，高鐵原初設計本是如此。對此，市長陳其邁也認為，高鐵進來，高雄車站土地整體開發，應充分利用，要同步進行，不要各做各的。湯詠瑜今天總質詢時先後針對韓國戒嚴影響、高鐵延伸高雄站提出建設地下街，前金區都更打造觀光市場、設置高齡社宅，並透過發錢、佈建人車分流自行車道、阻力器材鼓勵市民運動；也對大同醫院服務減量，高爾夫球場轉型公共化，自強路建案損鄰案提出質詢。陳其邁指出，特色公園共融設計，靠近高齡社區鄰里設置肌力訓練器材，也有銀髮健身俱樂部結合課程，多目標來。至於高爾夫球場轉型建議，陳其邁表示，原合約就有公益性，俱樂部有問題就要解約，在水源區有執照問題，教育部會不准，前市長陳菊也要求嚴禁使用農藥，請消保官維護消費者權益。而針對台中警察進入校園，她也問，若高雄校園發生類似事件，在高雄警察何時可進校園?當學生難以管教，可請警察協助支援嗎？ 警察局長林炎田說，校園自主自治是原則，經過校園安全協定機制，有學校通報；教育局長吳立森表示，教育部針對警察入校程序檢討，學校也有三級輔導機制，輔導管教再做檢討。湯詠瑜也期待已升格的資訊處，要做好一站式服務，發展智慧服務，讓市民更加便利。研考會主委陳博洲表示，2年內整合帳號，將加速作業。工務局長楊欽富答詢，自強路損鄰案有報開工，會強力要求起造、承造、監造要盡速動工，蓋回受災戶的房屋。