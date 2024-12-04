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▲周杰倫演唱會假票在讓票市場中大量竄出。（圖／演唱會門票買賣社區）

▲有民眾面交買到周杰倫演唱會票，但回家才發現竟然是假票，因為本次周杰倫演唱會取票僅限7-11，而自己買到的卻是全家票券，明顯是假的。（圖／翻攝爆料公社）

▲本次周杰倫演唱會僅限7-11取票。（圖／翻攝演唱會門票買賣社區）

亞洲天王周杰倫將從明（5）日起一連4天在台北大巨蛋舉辦「嘉年華世界巡迴演唱會」，許多歌迷都還在搶在最後一刻求票，希望能一睹天王與小夥伴們的精采表演。但近期在網路社群上，有越來越多歌迷表示收到假票。對此，Joeman也特別拍片提醒歌迷，就算面交也可能上當。天王周杰倫時隔7年重返台灣開唱，成為台北大巨蛋開唱第一人，15萬張門票全被秒殺，也因為沒有實名制的關係，因此轉售市場也相當活絡，但也出現不少黃牛趁機賺一筆。明（5）日就是周杰倫首場演場會，許多沒票的歌迷都還在急尋最後入場機會，不過昨（3）晚就發生了最離譜的詐騙案例，有民眾在爆料公社分享，找到有人要出售5張4880元的門票，更相約面交成功，當下心想，隨後相約一手交錢一手交票，當事人還細心檢查鋼印、浮水印等防詐資訊。結果回家看網路社群後，才發現自己遇上詐騙了，因為，當事人花大筆錢拿到的5張票「卻是全家系統的」，根本不可能是真的，只好發文提醒其他可能受騙的網友。由於周杰倫演唱會將在明（5）日晚間登場，因此求票讓票高峰期也已經到來，對此，網紅Joeman也表示，按照自己團隊拍黃牛紀錄片的經驗，推測會有大量詐騙，大家要千萬小心。Joeman隨後點出幾個容易出現詐騙的重點，「叫你先匯訂金，騙你幾千塊後人消失不見」、「現在周杰倫不管哪場都可以印出實體票了，因此千萬一定要約面交」、「面交後也有可能被詐騙，對方可能會給假票，一般人可能不太會分辨真假票，」。