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▲林宥嘉（右1）突然陪女兒去校外教學，還說女兒希望自己可以唱歌給全班聽。（圖／取自丁文琪 IG）

▲林宥嘉的女兒跑去向他撒嬌，要林宥嘉陪她去校外教學。（圖／取自林宥嘉 IG）

▲林宥嘉透露，自己女兒超外向，是會直接把自己拉去前面說「這我爸林宥嘉啊！叫他唱歌給你們聽」。（圖／取自林宥嘉 IG）

▲林宥嘉透露，當天超級緊繃，連訊息都只能用2秒來回。（圖／取自林宥嘉 IG）

台灣歌手林宥嘉與同樣是歌手的丁文琪於2017結婚後，兩人育有一子一女，經常在社群上與粉絲分享生活。昨（3）日林宥嘉在社群平台IG透露女兒想要自己在遊覽車上唱歌給大家聽，還笑說雖然不知道她小腦袋瓜在想什麼，但還是決定開嗓練唱一下，而當天林宥嘉緊繃到不行，連訊息都只用2秒回。林宥嘉在限時動態上表示，丁文琪和女兒說「可以叫爸爸在遊覽車上唱歌給大家聽」，女兒聽到後立刻跑去林宥嘉身旁撒嬌，才突然變成他陪小孩去戶外教學，還笑說「不知道她可愛的小腦袋在想什麼，但我決定還是開嗓練一下歌好了」。隨後林宥嘉補充，「我女兒是那種會把我拖去（直接用力）同學面前說：『A這我爸林宥嘉啊！叫他唱一家人相親相愛給你們聽』的那種人」，表示這一切都不是在開玩笑，女兒是真的會把他拉上台唱歌。林宥嘉在校外教學的過程中還拍了一段影片實況轉播給丁文琪看，老婆看到後先是問「吃飯了嗎」，而林宥嘉只簡短回兩個字「快了」，讓丁文琪連忙問「你還好吧」，林宥嘉也只回「Happy」一個字。不過他事後表示，當下超緊繃，只能用2秒回訊息，連表情符號都來不及選。