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韓國總統尹錫悅昨天晚間突然宣布戒嚴，不過僅維持短短2.5小時就解嚴，今天韓國國內男女職業籃球、排球賽事如期舉行，韓國媒體《朝鮮日報》分析，若戒嚴持續，可能將影響亞洲足球賽事——亞冠賽。據韓國媒體《Naver》報導，韓國過去曾因新冠疫情等疾病，或天災影響而決定不舉辦比賽，但並沒有像昨晚那樣經歷總統單方面宣布緊急狀態，而導致賽程混亂的情況，一名文化體育觀光部官員表示，「因為從宣布戒嚴到解嚴的時間很短，因此部內沒有單獨進行討論。」《朝鮮日報》則分析，足球聯賽K1聯賽的例行賽和升級附加賽已全部結束，不過亞足聯主辦的亞冠賽仍在進行中，昨天還有一場賽事剛踢完，韓國職業足球聯盟一位官員表示，「由於聯盟的規則是最近才制定的，因此沒有關於戒嚴的相關規定。」並補充，「除非戒嚴令直接禁止舉辦足球比賽，否則聯賽將按照正常原則進行。」至於亞足聯賽事並非韓國方主辦，因此韓國方沒有直接掌控權或相關規範，一位亞足聯官員表示，「若真的遇到此情況，應該會由宣布戒嚴方的單位直接通知亞足聯停止比賽，賽事進行與否將取決於亞足聯的決定。」