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韓國一夜戒嚴又解嚴，這場勘稱「史上最短」的政治鬧劇雖在6小時內落幕，但政經局勢影響恐持續。專家推估，當地記憶體所受的影響將比其他終端多，可能使競爭激烈的半導體產業出現轉單效應，其中，恐不利於三星與其晶片供應商高通，而美光、蘋果，以及中國智慧型手機大廠則可望受惠於此。南韓總統尹錫悅昨（3）日深夜無預警宣布緊急戒嚴，國會於今（4）日凌晨以190票全票通過要求解除。從實施戒嚴到宣布解嚴，僅約6小時的時間，堪稱是韓國近年來最戲劇性的政治事件之一。此次因政治鬥爭而引發的短命戒嚴，預估將如何影響當地半導體、記憶體等與科技產業？PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億表示，此次緊急戒反映顯南韓政經局勢不穩，加上三星、海力士記憶體生產重心都在南韓，尤其高頻寬記憶體（HBM）為AI伺服器的標配，推估記憶體所受影響將比其他終端多，可能使競爭激烈的半導體產業出現轉單效應。例如：HBM的轉單效應可望使美光受惠，而智慧型手機訂單可能將流往中國品牌或蘋果（Apple），與此同時，恐將不利於三星手機大廠與其晶片供應商高通。南韓歷史至今共發生5次戒嚴令，根據歷史經驗，此次6小時的戒嚴解除後，可預期南韓政府有高機率推出相關穩定措施讓經濟和股市恢復穩定。不過，曾訓億表示，在整體投資信心受影響下，韓國經濟前景能見度仍偏低，加上本來就不穩定的總體環境及北韓的地緣政治威脅，建議減持南韓曝險部位，轉向亞股中可受惠於轉單效應與AI優勢的台灣、印度，以及受惠內需的印尼和泰國。南韓央行於2日進行自2009年以來首次的連續降息，儘管南韓央行表示通膨已獲得一定程度控制，但考量美國川普政府的關稅政策不確定性可能衝擊韓國出口市場，因此下修明年度經濟展望，由成長率2.1%下調至1.9%。