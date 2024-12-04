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韓國總統尹錫悅昨（3）晚無預警宣布緊急戒嚴，消息引發全球高度關注，韓國朝野一時大亂，儘管時隔6小時後宣布解嚴，但仍引發社會輿論強烈反彈。對此，韓國國務總理韓悳洙週三召開國務會議，出席會議的國務委員皆向韓悳洙提議「內閣所有成員應該『總請辭』」。尹錫悅昨晚無預警發布緊急電視談話，並宣布韓國實施戒嚴，指控反對派透過「反國家行為」癱瘓政府，驚動首爾當局全球盟友，但在國會經表決後要求尹錫悅解除戒嚴。尹錫悅也在4日凌晨發表談話，宣布解除戒嚴令。這是韓國40多年來頒布戒嚴令，卻僅花了6小時左右落幕，堪稱是韓國近年來最戲劇性的政治事件之一。《韓聯社》、《News1》報導指出，針對尹錫悅突然發布戒嚴令，韓國國務總理韓悳洙今上午在首爾與諸多國務委員召開國務會議，這場長達一個多小時的懇談會，主要在協商該如何善後尹錫悅發起這場「短命戒嚴」後帶來的混亂。對此，韓悳洙承認必須承擔起責任，會議期間韓國所有國務委員也向韓悳洙提出總請辭，包含副總理兼企劃財政部長崔相穆、副總理兼教育部長李周浩、科學技術情報通信部長劉相任、外交部長趙兌烈、統一部長金暎浩、法務部長朴性載、行政安全部長李祥敏、文化體育觀光部長柳仁村、農林畜產食品部長宋美玲、產業通商資源部長安德根、雇用勞動部長金文洙、國土交通部長朴庠禹、中小企業部長吳姈姝。