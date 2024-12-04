韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布全國戒嚴，大批軍隊全副武裝進駐國會，雖然這場戒嚴只維持約6小時，但隨著愈來愈多第一現場畫面流出，戒嚴當下軍民對峙、氣氛十分緊張，還被發現有軍人出勤時掉了裝備，內行一看居然是四眼夜視鏡，「聽說價值4萬美元（約新台幣129萬元）」，不少人喊「快撿走！」、「天兵，噴高價裝都不知道，要飛天了！」
網友在PTT發文，分享韓國新聞台播放戒嚴的新聞，畫面突然停在地上的一副四眼夜視鏡，原來是特種部隊在進場時掉裝了，嚇說：「這個應該不少錢吧？」
貼文引發討論，眼尖網友認為掉地上的裝備應是「四眼夜視鏡」，眾人紛紛留言「夜視儀好幾萬，會被幹飛吧」、「那個不是挺貴的嗎，可以這樣噴裝哦」、「天兵，噴高價裝都不知道，要飛天了」、「那個好像很貴的樣子，有人要被幹飛了」。
據悉，四眼夜視鏡（GPNVG-18全景式夜視儀）原是美國空軍有限地使用的一種特殊裝備，以安裝在戰術頭盔上使用為前提下設計，透過兩個並排的雙筒式望遠鏡獲得前所未有的97度整體視野，令佩戴者可在近身距離作戰下更快速和安全地掃蕩位於死角位的敵人，每個約售4萬美元（約新台幣129萬元），而且只供應給美國軍方及執法機關，以至美國的盟友國家使用。
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貼文引發討論，眼尖網友認為掉地上的裝備應是「四眼夜視鏡」，眾人紛紛留言「夜視儀好幾萬，會被幹飛吧」、「那個不是挺貴的嗎，可以這樣噴裝哦」、「天兵，噴高價裝都不知道，要飛天了」、「那個好像很貴的樣子，有人要被幹飛了」。
據悉，四眼夜視鏡（GPNVG-18全景式夜視儀）原是美國空軍有限地使用的一種特殊裝備，以安裝在戰術頭盔上使用為前提下設計，透過兩個並排的雙筒式望遠鏡獲得前所未有的97度整體視野，令佩戴者可在近身距離作戰下更快速和安全地掃蕩位於死角位的敵人，每個約售4萬美元（約新台幣129萬元），而且只供應給美國軍方及執法機關，以至美國的盟友國家使用。
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