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台灣羽球一姊戴資穎曾宣布今年賽季結束後要退役，今年10月因傷申請「排名保護」，至少3個月不會出賽，今天她在社群媒體親自發文宣布，「再過幾天我就要去開刀啦」並要保握開刀前可以自由活動的時間。戴資穎今天在社群媒體上發文，「跟大家分享一件事！再過幾天我就要去開刀啦～所以我要把握開刀前可以自由活動的時間。謝謝大家的關心。」並附上和姪子的可愛合照，心情看似不錯，球迷也紛紛在底下留言祝福手術順利、早日康復。戴資穎今年受膝蓋傷勢影響嚴重，7月巴黎奧運時帶傷上陣止步小組賽，9月台北公開賽同樣負傷上陣，最終止步8強，帶著遺憾結束生涯最後一次在台灣出賽，如今宣布動刀消息，讓球迷更心疼，原來傷得那麼重。