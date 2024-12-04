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號稱「全台最有錢YouTuber」的網紅「超哥」（黃伯超），除了經營直播事業、當網紅，近年也積極跨足餐飲業，創立連鎖炸雞店「超派炸雞」以及日本料理店「超甲組」，極盛時期，全台一度有10間炸雞分店，但現在關到只剩一家店，而超哥引發的爭議事件也不少。今年1月，超哥不滿電競直播主Toyz（劉偉健）到他開的日料店吃飯，稱醋飯不好吃，兩人當街大打出手，超哥還使出「超派鐵拳」痛毆Toyz，肢體衝突長達4分鐘，造成Toyz受傷送醫，縫10多針，他還出言恐嚇Toyz「要殺死你，在台灣就別想活著」，超哥被警方移送法辦，檢方諭令5萬元交保，台北地檢署檢察官今日偵查終結，依恐嚇以及傷害罪起訴。此外，超哥經營的炸雞連鎖店，也曾遭Toyz目睹疑似倒廢油進水溝，在今年3月、5月、7月，就接連收了3間連鎖店，現在全台也只剩下一間店。超甲組日料店，也在開幕短短45天後停業；今年10月，超哥再創立鐵板燒店，也因為喊出「平價」消費，套餐卻要價780元惹議；日前他拍片介紹台北一家麻辣串串店，雖然強調是「微風女神」若穎的店，不過馬上被眼尖網友發現端倪，直言「老闆是超哥啊」。就連他去香港旅遊時，因為曬出手中拿一大疊港幣照片，還寫下「鈔票會自己長大」的字句，被網友狂酸是「靠爸族」，讓他忍不住親上火線反擊。原本有著愛家愛妻小的「好野企業家」形象的超哥，2021年10月，被媒體拍到帶小模去摩鐵，事後他澄清兩人只是去唱歌，但小模卻對外說手上握有影片，超哥則回應是遭人設計，強調清者自清、濁者自濁，我們什麼都沒發生。據悉，超哥也喜歡玩德州撲克，也會強調自己很節制，通常輸到一個數字就會收手，和朋友第一次見面也都很客氣，但會不斷提到錢，讓人不知道是炫富還是富人生活的日常，此外他也會熱心邀請朋友去他的餐廳用餐，只是他的餐廳幾乎都倒光了。