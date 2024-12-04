我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雲林縣警局在台南楠西偏遠山區，破獲在3公頃農地上「搭建10座溫室」種植大麻案件，查獲1766株大麻及已乾燥的大麻花成品，市值逾10億元。（圖／翻攝畫面）

▲雲林縣警局在台南楠西偏遠山區，破獲在3公頃農地上「搭建10座溫室」種植大麻案件，查獲1766株大麻及已乾燥的大麻花成品，市值逾10億元。（圖／翻攝畫面）

▲雲林縣警局在台南楠西偏遠山區，破獲在3公頃農地上「搭建10座溫室」種植大麻案件，查獲1766株大麻及已乾燥的大麻花成品，市值逾10億元。（圖／翻攝畫面）

2日，雲林縣警局在台南楠西偏遠山區，破獲在3公頃農地上「搭建10座溫室」種植大麻案件，查獲1766株大麻及已乾燥的大麻花成品，市值逾10億元，警方攻堅逮捕蔡姓主嫌等5人，訊後依違反《毒品危害防制條例》移送雲林地檢署偵辦，檢察官複訊後聲請羈押禁見獲准。日前雲林縣警局接獲情資發現，蔡姓犯嫌等人在台南楠西偏遠山區架網搭設溫室種植大麻，旋即與台南市警局玉井分局及憲兵第203指揮部等單位共組專案小組，並報請雲林地方檢察署指揮偵辦。歷經6個多月跟監蒐證，確認犯嫌等人作息、農場及藏匿位置，同時確定溫室內種植為大麻後，本（12）月2日清晨4點多，專案小組分頭到台南楠西區一處偏避山區及一棟透天厝逮人，警方在透天厝逮捕蔡嫌及28歲陳女、29歲林男、54歲詹男及25歲鄭男等5人，並在屋內扣得大麻成品及相關加工設備等證物，也在距離約5分鐘車程的山區，發現一處近1公頃的溫室內查扣大麻植株1766株，及植物生長燈、肥料及農機具，其中部分植株已達2公尺。專案小組發現犯嫌在溫室周遭廣植香蕉作為掩飾，方便規避警方查緝，仍遭警方追查一舉破獲，雲林縣警方指出，現場查扣大麻植株換算成市值超過10億元，且大麻種植場、製造工廠擁有高度專業分工的運作模式，內部配有控溫控濕系統及專業生長燈具，專門用來提高大麻植株生長效率。警方懷疑蔡嫌等5人都只是負責種植管理，背後另有主嫌，雲林地檢署認為蔡嫌等5人涉違反毒品危害防制條例、組織犯罪等罪嫌，向法院聲請羈押，雲林地院裁定羈押禁見。