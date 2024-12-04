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▲《婉君表妹》是首部瓊瑤小說改編的電影。（圖／摘自HKMDB）

▲甄珍（左）與鄧光榮主演的《彩雲飛》創票房佳績，讓瓊瑤小説再度於電影圈熱門起來。（圖／摘自HKMDB）

▲林青霞（左）與秦祥林在「巨星」出品的《我是一片雲》扮演相愛卻無緣結合的戀人，讓瓊瑤再次組電影公司終於大成功。（圖／摘自HKMDB）

▲費翔（左起）、陳玉蓮、鄭少秋主演的《昨夜之燈》是「巨星」出品的最後一部電影，此後瓊瑤轉進電視圈，再造傳奇。（圖／摘自HKMDB）

在華人演藝圈，「瓊瑤」就是個傳奇般的存在。她以暢銷作家之姿，在影視產業掀起狂潮，不只小說作品被各大電影公司爭相搶拍，自己後來也成立了電影公司，成為重要的片商。從她小說改編的影片不但讓唐寶雲、甄珍、林青霞等女星坐上票房大牌的寶座，也讓唱主題曲或插曲的鳳飛飛、鄧麗君等在樂壇走紅，「瓊瑤電影」更變成一種專門的類型名稱，她可稱得上是華人娛樂史最有影響力的女作家，沒有之一。瓊瑤從小愛聽故事、也很擅長用文字來說故事，更是個電影愛好者，所以當她的作品有機會被改編登上大銀幕，她的心情既興奮又期待，也會因為電影的內容不盡符合原作的題旨而失望。首部根據她作品改編的電影《婉君表妹》就讓她記掛很久，因為她的短篇小說原著〈追尋〉中，婉君是童養媳，但電影版導演李行卻堅持要拍成表妹，可是片子在台灣上映後票房、口碑都不錯，瓊瑤也就沒辦法繼續堅持。李行後來又把〈啞妻〉改編成電影《啞女情深》，票房更勝《婉君表妹》，甚至到了香港上映後也賣座鼎盛，使得瓊瑤小說從台灣電影圈紅到香港，連最大的邵氏影業都購買了《船》、《寒煙翠》與《紫貝殼》的拍攝版權。香港大導演李翰祥與邵氏鬧翻、來台創設國聯影業後，就大量購買瓊瑤小說作為拍片的素材，一部上下集長3小時餘的《幾度夕陽紅》，不僅該公司力捧的「國聯五鳳」全部參加演出，還讓飾演女主角李夢竹的江青成了金馬獎影后，扮演何霜霜的新秀甄珍則被認為靈活搶眼，也立刻成了國聯旗下戲約不斷的小公主。邵氏改編的《船》，創全港年度國語片票房亞軍的光輝成績，瓊瑤小說聲勢如日中天，她卻不滿意他們稍後的《紫貝殼》，所以與平鑫濤等合組「火鳥」公司，拍了《月滿西樓》和《幸運草》這兩部片，評價還不差，賣座卻不盡理想，「火鳥」很快也就走入歷史。到了1970年代，李行隔了好幾年再拍瓊瑤小說影片，以《彩雲飛》捧紅甄珍與鄧光榮這對銀幕情侶，乘勝追擊的《心有千千結》則由在香港發展多年都不夠順遂的秦祥林接手檔期抽不出來的鄧光榮和甄珍搭配，因此片一舉走紅。《彩雲飛》除了片子大賣，鄧麗君主唱的插曲〈千言萬語〉、〈我怎能離開你〉等也大受歡迎。李行後來又找回鄧光榮與甄珍合作了瓊瑤小說改編的《海鷗飛處》，賣座更熱烈。瓊瑤之後再度嘗試跨進影業，這一次公司取名叫「巨星」，果然比「火鳥」的成績好上不只一大截，首部創業做《我是一片雲》召集了林青霞、秦祥林、秦漢空前絕後合演，堪稱愛情文藝片中最堅強的陣容，順利開出賣座大紅盤，鳳飛飛演唱的同名主題曲也唱進台灣大街小巷，「巨星」一戰成名，林青霞也成為該公司前期的台柱，一連演了8部該公司的影片。林青霞與鳳飛飛都因《我是一片雲》事業更上巔峰，瓊瑤繼續和她們合作，但搭配的男主角從秦祥林逐漸轉為秦漢，剛好林青霞與秦漢戲外的感情發展成為話題、受到外界很大的壓力，因而離開台灣赴美，「巨星」的當家女星也從林青霞順勢換成了會彈琵琶、氣質空靈的呂秀齡，搭配的男主角亦變成了鍾鎮濤、劉文正等人。隨著香港喜劇大舉攻台、愛情文藝片的景氣下滑，瓊瑤在鄭少秋、陳玉蓮與費翔主演的《昨夜之燈》上映前，已宣告「巨星」未來不再攝製電影，等於結束經營。但她並沒有就此在演藝圈消失，反而幾年之後轉戰小螢幕，在電視圈再創另一個傳奇。瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎