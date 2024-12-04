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▲Kuminga上半場出賽17分鐘，9投6中、三分1投1中，拿下13分、2籃板、2助攻、1抄截、正負值為+4。。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（4）日在客場交手丹佛金塊，此戰勇士Draymond Green並未出戰，由Kevon Looney頂替首發出戰，上半場雙方戰成57：57平手，但金塊靠著第三節打出7：0攻勢取得領先，與Nikola Jokic轟進全場最高的38分，終場就以119：115賞給勇士5連敗。首節金塊打出33:31攻勢，來到次節勇士一度取得多達12分領先，但金塊靠著Jamal Murray帶領球隊打出12:0攻勢追平比分，上半場結束雙方戰成57:57平手。前兩節勇士Stephen Curry與Jonathan Kuminga是勇士的進攻關鍵， Curry出戰17分鐘，12投5中、三分8投3中、罰球2投2中，拿下15分、5籃板、5助攻、正負值為+5； Kuminga則是出場17分鐘，9投6中、三分1投1中，拿下13分、2籃板、2助攻、1抄截、正負值為+4。來到下半場金塊開啟火力，打出一波7：0攻勢反超，至此後就從未落後，第3節打完由金塊90：85領先勇士，末節勇士一度將分追至2分差，但可惜反撲無效，終場金塊就以119：115擊敗勇士。此戰金塊Nikola Jokic砍下全場最高的38分，拿下10籃板5助攻、正負值為+23；勇士Curry全場則是23投僅8中，三分球15中4，拿下24分、11助攻、7籃板。值得一提，在過去兩個賽季中，只要Green缺陣勇士的比賽，勇士僅拿到13勝15敗的戰績，對手場均得分高達119.1分、整體命中率為48.6 ％。