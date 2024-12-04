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韓國旋風戒嚴解嚴，震驚全球市場，美國股市昨（3）日漲跌互見，那斯達克、標普500指數再創歷史新高，台積電ADR上漲2.31%。台北股市今（4）日持續走高，開盤上漲98.62點、來到23126.08點，在電子股走高之下，指數尾盤再向上攻，終場收在最高點23255.33點，上漲227.87點或0.99%，日K連4紅，成交量為3577.88億元。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.02點，來到259.13點，盤中最高來到262.62點，終場收在相對高點262.6點，上漲3.49點或1.35%，日K連4紅，並且站上月線關卡，成交量為1280.56億元。今日個股成交量排行榜前五名為：神達、富喬、泰金寶-DR、華航、加百裕；個股成交值排行榜前五名為：台積電、神達、聯鈞、華星光、世芯-KY。權值股同步走高，權王台積電因為市場認為，韓國政局動盪影響三星及海力士，台積電及美光有望因轉單受惠，因此今日以1065元開出、上漲10元，最後一盤爆出7810張買單，推動股價收在最高價1070元，上漲15元或1.42%，挹注大盤指數就有119點，也就是說有超過一半以上的漲點是來自於台積電。台積電的走高，也帶動半導體股的漲勢，類股指數上漲1.4%，位居漲幅排行第五名，旺宏、世芯-KY上漲逾7%，力旺上漲近5%，東研信超、凌陽創新、威盛、精材、典範上漲逾4%，采鈺、錼創科技-KY創上漲逾3%，汎銓、世界先進、菱生、穎崴、創意、辛耘上漲逾2%。其他權值股也有好表現，鴻海終於擺脫開高走低的態勢，今日開高走高，以197.5元開出、上漲1元，盤中最高一度來到201.5元，終場上漲4.5元或2.29%，收在201元，成功站回200元關卡，成功站回10日、季以及半年線，挹注大盤指數就有19點；不過聯發科表現相對震盪，今日以1315元平盤價開出，隨後一路走低來到1305元，尾盤成功翻紅，終場上漲5元或0.38%，收在1320元，挹注大盤指數就有2點。聯發科成功翻紅，也帶動IC設計族群的表現。興櫃股久昌今日掛牌上櫃，盤中一度大漲超過2成，終場上漲18.5%，其餘個股包括創惟、揚智、茂達亮燈漲停，世紀、世芯-KY上漲逾7%，力旺上漲逾6%，譜瑞-KY、虹冠電、富鼎、祥碩、力智、陞達科技上漲逾5%，宏觀、凌陽創新、威盛、晶焱、立積、沛亨上漲逾4%。今日盤面資金聚焦在BBU概念股，掀起漲停潮，包括西勝、全漢、興能高、順達、新盛力攻上漲停價，錸寶、系統電、加百裕漲逾6%，新普、鉅祥上漲逾5%。熱度也擴散到被動元件，聚鼎、凱美、金山電、立隆電、九豪、日電貿、華容亮燈漲停，鈞寶上漲逾8%，信昌電、立敦上漲逾7%，蜜望實上漲逾6%，華新科、富致、天二科技、佳邦上漲逾5%。