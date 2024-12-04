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▲白冰冰聽聞劉家昌逝世震驚又難過：「我難過到不知道該怎麼說」，表示身為多年好友僅能送上關心與祝福，不好介入其家務事。（圖／翻攝自白冰冰臉書、劉家昌臉書）

▲白冰冰對劉家昌存著很大感激，痛心哀悼喊：「劉老師願您離苦得樂，像您平常走路一樣，一陣風似地一路順風！」（圖／翻攝自白冰冰臉書）

▲許常德透過臉書發文哀悼劉家昌，表示他私下是個心腸很軟的人，並在文末讚頌劉家昌留下了人生情懷給後人。（圖／翻攝自許常德臉書）

資深音樂人劉家昌昨（3）日晚間經家人證實癌症離世，噩耗令各界震驚不已，對此，其生前好友藝人白冰冰也沉痛哀悼，「劉老師願您離苦得樂，像您平常走路一樣，一陣風似地一路順風」，並透露隱約知悉劉家昌離世之前心情不太好，疑似與前妻甄珍、兒子章立衡（原名劉子千）改名有關。另外，曾一同合作過的音樂人許常德也發文悼念，曝光其生前私下真實面。白冰冰今（4）日稍早發文，聽聞消息後震驚又難過，「半年來一直找不到人，沒想到最終訊息是這麼令人震驚，劉家昌老師一直是一位鐵漢，更是音樂界的巨擘、電影界的強人，無論身處任何情境，他都是不願現出弱的一面」，也表示在演藝圈打滾多年受到劉家昌不少幫助，心中滿存感恩，至於他生前與妻兒的糾紛，白冰冰身為多年好友僅能送上關心與祝福，不好介入其家務事。白冰冰對劉家昌存著很大感激，不忍嘆息喊「老師，你忽然離開大家，一定有很多遺憾吧！相信他一定還有很多未盡的願望，曾經聽他描述對演藝圈未來的願景，他自己對現今社會的看法，但終究抵不過老天爺的安排！」也表示即便他到了西方世界，音樂與好作品將永垂不朽，「劉老師願您離苦得樂，像您平常走路一樣，一陣風似地一路順風！」事實上，白冰冰也透露，先前急著找劉家昌的原因，「他年紀大了，我覺得應該多關心他，也想找他上《我愛冰冰秀》，之前在一年前我在友台，他也來上我節目，知道我很辛苦，我也疑惑怎麼一年都沒有聽到他的聲音，真的聯絡不上，記得他有很多痛心的事情，包括此生最愛跟他翻臉，還有兒子改姓，這些我們都有深談過」。接著，白冰冰嘆息道，「劉大哥也不喝酒我也沒喝酒，看他心情不好，應該是有很多鬱卒的事情在心裡，對我來講，他是長輩，也是很棒的朋友，只是家務事我們都沒辦法處理，我們勸他要寬心」，她也談到劉家昌對音樂的熱情、對新人的用心提拔，「因他看到蕭敬騰、楊宗緯都很紅，也覺得陳思瑋很有唱功，可以栽培，希望帶他到大陸演唱，建議去他的錄音室，可以寫幾首歌給他，唱了肯定會紅」。此外，曾在2000年初與劉家昌合作的許常德，也透過臉書發文哀悼，表示劉老師雖脾氣大，但私下時期是個容易心軟的人，回憶當時兩人一起製作音樂的情景，「那時劉家昌老師住在上海，我特地去跟他討教製作與版權的事，記得那天劉老師和甄珍老師一起來機場接我，還去了他們家作客」，如今感嘆往事只能回味，讚頌劉家昌留下的不只是音樂及作品，更是豐富的人生情懷。