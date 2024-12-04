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泰國東北部安納乍倫府（Amnat Charoen）一座寺廟修建高12公尺的佛像時發生意外，結構突然倒塌，導致1名僧侶身亡，另有4人受傷。當地居民認為，此事可能與地基上過去的鬼魂不滿施工改變有關，認定是惡靈作祟。根據泰國媒體報導，泰國安納乍倫府湄公河畔一座寺廟11月29日在修建高達12公尺的佛像時，就在僧侶們拆除混凝土模具期間，佛像突然倒塌。監視器畫面顯示，倒塌瞬間險些砸到一名僧侶和一隻狗，所幸兩者及時逃離。不幸的是，5名僧侶受傷，其中1人不治身亡。傷者旺唐蓬（Paiwan Wantangphong）透露，自己雖與佛像保持距離，仍被碎片砸傷，並表示強風可能是事故因素之一，但具體原因仍不明。當地居民認為，佛像施工期間頻繁發生意外，可能與地基上的古老宅院靈體感到不滿有關。寺院住持欽旺索（Wirachate Chinwangso）表示，負責施工的僧侶來自其他寺廟，當時在混凝土灌注僅一天後就拆除了模具。儘管住持曾擔憂此舉，施工人員堅稱有經驗，且另一座寺廟急需模具才加快進度，最終釀成悲劇。住持欽旺索否認意外與靈異現象有關，認為原因出在結構與程序問題，但承諾舉行儀式驅逐惡靈以平息居民情緒。