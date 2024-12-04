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▲林青霞分別在42歲以及47歲時，生下大女兒女二女兒。（圖／記者葉政勳攝）

▲徐若瑄懷孕當年懷兒子時，因胎位低加上子宮閉鎖不全，導致她孕期有超過4月都躺在床上。（圖／徐若瑄臉書）

▲賈靜雯（右2）在41歲時與修杰楷生下二女兒「咘咘」，隔年再度懷孕生下小女兒「Bo妞」。（圖／記者吳翊緁攝）

46歲的洪小鈴突然在IG曬出一張超音波照片，高興地分享喜訊，寫下「三人成行必有我師，謝謝妳來當我們的導師」，經紀人也透露懷的是女寶寶。除了洪小鈴外，女星林青霞、徐若瑄以及賈靜雯也都是高齡產婦，今天就讓《NOWnews今日新聞》帶大家一起看看她們的故事。1994年，40歲的林青霞嫁給香港富商邢李㷧後，就此從影壇息影，定居在香港，2年後42歲時生下大女兒邢愛林，47歲時生下二女兒邢言愛。當年林青霞在生大女兒時，是以全身麻醉的方式進行剖腹產，而二女兒則是在分娩過程發生難產狀況，幸好母女倆最後都平安渡過危機。40歲的徐若瑄才剛懷上兒子Dalton，就被醫生診斷出胎位低，加上子宮閉鎖不全，讓她整個孕期有超過4個月都只能躺在床上，超過138天沒洗澡，徐若瑄還透露，當時雙腿甚至因為太久沒有走動，導致她肌肉無力，差點站不起來，幸好產後不停的復健，最後才重新站起來。賈靜雯與小9歲的丈夫修杰楷於2015年結婚，後來41歲時生下女兒「咘咘」，隔年再度懷孕生下小女兒「Bo妞」，目前連同與前夫孫志浩所生的梧桐妹，一家五口過著幸福的生活。