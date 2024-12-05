周杰倫演唱會將於今（5）日開唱一連四天，看演唱會前也要順嚐美食，除了大巨蛋內有美食街、大巨蛋1樓側也有餐廳，《NOWnews今日新聞》也整理周邊超人氣餐廳，在Google評論上也都有超過4星以上，甚至還有Google評論上也有4.7顆星超高好評的餐酒館，不同類型的美食詳細資訊一次看。
📍Ochre Grill & Bar
標榜直火烹調主題餐酒館「Ochre Grill & Bar 」，隸屬於瑪黑家居集團，自今年3月開幕以來，一直是大巨蛋商圈熱門餐酒館，更於9月甫榮獲美食評選活動「500輯」中了2盤殊榮，甚至在Google評論上也有4.7顆星超高好評，堪稱「叫好也叫座」的新餐廳。最近更推出秋冬新菜單，同樣由專注於「火」、愛好探索各種食材元素的 Kevin Kao（高榮謙）擔任主廚，將章魚、秋蟹等秋冬時令食材，再注入日式靈感，巧妙穿插客家特色與技法，重啟中西味蕾的對話。
佐餐酒款也很精彩，以「草、木、花、果」主題，打造循序漸進的「體驗式」品酒，共推出10款。
Google評論：4.7顆星
◼店家資訊
Ochre Grill & Bar
地址：台北市大安區光復南路240巷3號
電話：02-8771-6808
營業時間：12:00-14:30、17:30-22:30
公休：週一
📍蘇阿姨比薩屋
台北老字號以手工製作披薩聞名店家，餅皮有厚薄可選，包含總匯、海鮮等口味，每款都用料實在。且因為炸雞鮮嫩多汁，美味度一點都不輸給披薩，也被部分網友們戲稱為「被披薩耽誤的炸雞店」。但是需提醒的是，蘇阿姨比薩屋不供訂位，顧客只能現場排隊。
Google評論：4.2顆星
◼店家資訊
蘇阿姨比薩屋
地址：台北市大安區光復南路300號
電話：02 2740 2328
營業時間：11:00–22:00
公休：週一
📍Popeyes炸雞光復店
來自美國路易斯安那州、主打秘製肯瓊香料醃漬酥炸的Popeyes炸雞，繼今年5月台灣一號店進駐北車商圈，還創下排隊5小時的超狂紀錄。全台二店「Popeyes光復店」插旗麥當勞、蘇阿姨比薩屋同一條路上的速食一級戰區。
必吃的菜色有招牌「勁厚布里歐雞腿堡」，標榜雞腿排份量加大25%，並搭配每日新鮮醃漬的大黃瓜與布里歐麵包，香濃重口味。至於炸雞，同時有雞腿、棒腿、雞胸與雞翅，更強調雞肉堅持採用秘製肯瓊香料醃漬「國產新鮮雞肉」長達12小時，並採真空包裝讓其更容易入味，外皮相當酥脆也是其特色。
Google評論：4.4顆星
◼店家資訊
Popeyes炸雞光復店
台北市大安區光復南路244號
電話：02-2721-5122
營業時間：10:00～22:00
公休：無
📍川妹子
中平價位川味料理，老闆有特地到四川取經，好手藝就連美食評論家胡天蘭老師都曾多次公開大推，且經常是座上賓，她最推薦菜色為花椒燒蛋，每次來必點，外表微酥的煎蛋淋上帶有濃厚麻香味的肉醬，風味鹹濃相當下飯。其他招牌菜還有宮保雞丁、口水雞、水煮牛、老皮嫩肉等。
Google評論：4.1顆星
◼店家資訊
川妹子
地址：台北市大安區光復南路240巷52號
電話：02-2721 6950
營業時間：11:30~14:00、17:30~21:00
公休日：無
📍麵屋武藏光復店
來自日本的拉麵品牌麵屋武藏，曾帶起排隊瘋吃拉麵風潮，其虎嘯店於2018年結束營業後，睽違5年，去年2023年的年底，推出十週年概念店「光復店」重回東區。
標榜魚介混合豚骨，耗時12小時以上熬製出的雙湯頭，配上有嚼勁的粗麵條，還有大塊厚片叉燒、溏心蛋等，濃醇不膩。
Google評論：4.4顆星
◼店家資訊
麵屋武藏光復店
地址： 台北市大安區光復南路240巷23號
電話：02-2721 8068
營業時間：11:30~21:00
公休日：無
📍品都串燒攤 忠孝店
國父紀念館站1號出口出來的忠孝東路靠近延吉街的巷弄上，有不少居酒屋、燒肉店，「品都串燒攤」原本位於台北延吉街上就已是排隊名店，去年（2023）約莫7月搬到此區新址後，人潮更是絡繹不絕。串燒皆是銅板價，從最便宜的豬血糕、甜不辣只要每串30元起，必點的雞翅、肉串也大多在40、45元左右，也因此受到年輕人歡迎。
Google評論：4.3顆星
◼店家資訊
品都串燒攤 忠孝(原延吉店)
地址：台北市大安區忠孝東路四段299號
電話：0989-711-178
營業：17:30-午夜
公休日：無
📍星胡同
全球首家航空主題之燒肉餐酒料理餐廳，概念源自星宇航空的五感機艙體驗，結合胡同燒肉的美味堅持和 VG TAIPEI 的創新思維，將燒肉與餐酒館完美融合，提供跨國界的主題套餐。此次因應周杰倫演唱會，於今日起至12月8日的22:00~00:00，還推出期間限定雙人分享餐，菜色包含石狩鮭魚味噌湯、旬沙拉、仁當咖哩、燒肉拼盤、蔬菜拼盤等。
Google評論：4.4顆星
◼店家資訊
星胡同
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號
電話： 02-2766-0166
營業時間：17:30-00:00
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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標榜直火烹調主題餐酒館「Ochre Grill & Bar 」，隸屬於瑪黑家居集團，自今年3月開幕以來，一直是大巨蛋商圈熱門餐酒館，更於9月甫榮獲美食評選活動「500輯」中了2盤殊榮，甚至在Google評論上也有4.7顆星超高好評，堪稱「叫好也叫座」的新餐廳。最近更推出秋冬新菜單，同樣由專注於「火」、愛好探索各種食材元素的 Kevin Kao（高榮謙）擔任主廚，將章魚、秋蟹等秋冬時令食材，再注入日式靈感，巧妙穿插客家特色與技法，重啟中西味蕾的對話。
佐餐酒款也很精彩，以「草、木、花、果」主題，打造循序漸進的「體驗式」品酒，共推出10款。
Google評論：4.7顆星
◼店家資訊
Ochre Grill & Bar
地址：台北市大安區光復南路240巷3號
電話：02-8771-6808
營業時間：12:00-14:30、17:30-22:30
公休：週一
📍蘇阿姨比薩屋
台北老字號以手工製作披薩聞名店家，餅皮有厚薄可選，包含總匯、海鮮等口味，每款都用料實在。且因為炸雞鮮嫩多汁，美味度一點都不輸給披薩，也被部分網友們戲稱為「被披薩耽誤的炸雞店」。但是需提醒的是，蘇阿姨比薩屋不供訂位，顧客只能現場排隊。
Google評論：4.2顆星
◼店家資訊
蘇阿姨比薩屋
地址：台北市大安區光復南路300號
電話：02 2740 2328
營業時間：11:00–22:00
公休：週一
📍Popeyes炸雞光復店
來自美國路易斯安那州、主打秘製肯瓊香料醃漬酥炸的Popeyes炸雞，繼今年5月台灣一號店進駐北車商圈，還創下排隊5小時的超狂紀錄。全台二店「Popeyes光復店」插旗麥當勞、蘇阿姨比薩屋同一條路上的速食一級戰區。
必吃的菜色有招牌「勁厚布里歐雞腿堡」，標榜雞腿排份量加大25%，並搭配每日新鮮醃漬的大黃瓜與布里歐麵包，香濃重口味。至於炸雞，同時有雞腿、棒腿、雞胸與雞翅，更強調雞肉堅持採用秘製肯瓊香料醃漬「國產新鮮雞肉」長達12小時，並採真空包裝讓其更容易入味，外皮相當酥脆也是其特色。
Google評論：4.4顆星
◼店家資訊
Popeyes炸雞光復店
台北市大安區光復南路244號
電話：02-2721-5122
營業時間：10:00～22:00
公休：無
📍川妹子
中平價位川味料理，老闆有特地到四川取經，好手藝就連美食評論家胡天蘭老師都曾多次公開大推，且經常是座上賓，她最推薦菜色為花椒燒蛋，每次來必點，外表微酥的煎蛋淋上帶有濃厚麻香味的肉醬，風味鹹濃相當下飯。其他招牌菜還有宮保雞丁、口水雞、水煮牛、老皮嫩肉等。
Google評論：4.1顆星
◼店家資訊
川妹子
地址：台北市大安區光復南路240巷52號
電話：02-2721 6950
營業時間：11:30~14:00、17:30~21:00
公休日：無
📍麵屋武藏光復店
來自日本的拉麵品牌麵屋武藏，曾帶起排隊瘋吃拉麵風潮，其虎嘯店於2018年結束營業後，睽違5年，去年2023年的年底，推出十週年概念店「光復店」重回東區。
標榜魚介混合豚骨，耗時12小時以上熬製出的雙湯頭，配上有嚼勁的粗麵條，還有大塊厚片叉燒、溏心蛋等，濃醇不膩。
Google評論：4.4顆星
◼店家資訊
麵屋武藏光復店
地址： 台北市大安區光復南路240巷23號
電話：02-2721 8068
營業時間：11:30~21:00
公休日：無
📍品都串燒攤 忠孝店
國父紀念館站1號出口出來的忠孝東路靠近延吉街的巷弄上，有不少居酒屋、燒肉店，「品都串燒攤」原本位於台北延吉街上就已是排隊名店，去年（2023）約莫7月搬到此區新址後，人潮更是絡繹不絕。串燒皆是銅板價，從最便宜的豬血糕、甜不辣只要每串30元起，必點的雞翅、肉串也大多在40、45元左右，也因此受到年輕人歡迎。
Google評論：4.3顆星
◼店家資訊
品都串燒攤 忠孝(原延吉店)
地址：台北市大安區忠孝東路四段299號
電話：0989-711-178
營業：17:30-午夜
公休日：無
📍星胡同
全球首家航空主題之燒肉餐酒料理餐廳，概念源自星宇航空的五感機艙體驗，結合胡同燒肉的美味堅持和 VG TAIPEI 的創新思維，將燒肉與餐酒館完美融合，提供跨國界的主題套餐。此次因應周杰倫演唱會，於今日起至12月8日的22:00~00:00，還推出期間限定雙人分享餐，菜色包含石狩鮭魚味噌湯、旬沙拉、仁當咖哩、燒肉拼盤、蔬菜拼盤等。
Google評論：4.4顆星
◼店家資訊
星胡同
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號
電話： 02-2766-0166
營業時間：17:30-00:00
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！