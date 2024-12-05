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▲大巨蛋商圈最夯餐酒館「Ochre Grill & Bar」本季的菜色選用秋蟹、章魚等最時令海鮮為食材，標榜直火帶出煙燻、熟成等手法。（圖／「Ochre Grill & Bar」提供）

▲蘇阿姨比薩屋用料實在，因此高人氣，幾乎天天都看得到排隊人潮。（圖／翻攝Google 評論）

▲美國最強炸雞「Popeyes」5月開設台灣一號店後，也插旗光復路上，鄰近2號捷運出口。（圖／記者葉盛耀攝）

▲川妹子的好味道連美食家胡天蘭也稱讚，尤其最推花椒燒蛋此菜。（圖／翻攝川妹子臉書）





▲來自日本的拉麵品牌麵屋武藏，號稱是魚介加豚骨的雙湯頭。（圖／取自麵屋武藏臉書）

▲品都串燒攤是人氣名店，各式串燒都銅板價。（圖／取自品都串燒攤臉書）

▲「STAR HUTONG 星胡同」由橘焱胡同集團攜手星宇航空，打造出一個富有未來感且充滿異國風情的用餐環境。（圖／胡同燒肉提供）

周杰倫演唱會將於今（5）日開唱一連四天，看演唱會前也要順嚐美食，除了大巨蛋內有美食街、大巨蛋1樓側也有餐廳，《NOWnews今日新聞》也整理周邊超人氣餐廳，在Google評論上也都有超過4星以上，甚至還有Google評論上也有4.7顆星超高好評的餐酒館，不同類型的美食詳細資訊一次看。標榜直火烹調主題餐酒館「Ochre Grill & Bar 」，隸屬於瑪黑家居集團，自今年3月開幕以來，一直是大巨蛋商圈熱門餐酒館，更於9月甫榮獲美食評選活動「500輯」中了2盤殊榮，甚至在Google評論上也有4.7顆星超高好評，堪稱「叫好也叫座」的新餐廳。最近更推出秋冬新菜單，同樣由專注於「火」、愛好探索各種食材元素的 Kevin Kao（高榮謙）擔任主廚，將章魚、秋蟹等秋冬時令食材，再注入日式靈感，巧妙穿插客家特色與技法，重啟中西味蕾的對話。佐餐酒款也很精彩，以「草、木、花、果」主題，打造循序漸進的「體驗式」品酒，共推出10款。Google評論：4.7顆星Ochre Grill & Bar地址：台北市大安區光復南路240巷3號電話：02-8771-6808營業時間：12:00-14:30、17:30-22:30公休：週一台北老字號以手工製作披薩聞名店家，餅皮有厚薄可選，包含總匯、海鮮等口味，每款都用料實在。且因為炸雞鮮嫩多汁，美味度一點都不輸給披薩，也被部分網友們戲稱為「被披薩耽誤的炸雞店」。但是需提醒的是，蘇阿姨比薩屋不供訂位，顧客只能現場排隊。Google評論：4.2顆星蘇阿姨比薩屋地址：台北市大安區光復南路300號電話：02 2740 2328營業時間：11:00–22:00公休：週一來自美國路易斯安那州、主打秘製肯瓊香料醃漬酥炸的Popeyes炸雞，繼今年5月台灣一號店進駐北車商圈，還創下排隊5小時的超狂紀錄。全台二店「Popeyes光復店」插旗麥當勞、蘇阿姨比薩屋同一條路上的速食一級戰區。必吃的菜色有招牌「勁厚布里歐雞腿堡」，標榜雞腿排份量加大25%，並搭配每日新鮮醃漬的大黃瓜與布里歐麵包，香濃重口味。至於炸雞，同時有雞腿、棒腿、雞胸與雞翅，更強調雞肉堅持採用秘製肯瓊香料醃漬「國產新鮮雞肉」長達12小時，並採真空包裝讓其更容易入味，外皮相當酥脆也是其特色。Google評論：4.4顆星Popeyes炸雞光復店台北市大安區光復南路244號電話：02-2721-5122營業時間：10:00～22:00公休：無中平價位川味料理，老闆有特地到四川取經，好手藝就連美食評論家胡天蘭老師都曾多次公開大推，且經常是座上賓，她最推薦菜色為花椒燒蛋，每次來必點，外表微酥的煎蛋淋上帶有濃厚麻香味的肉醬，風味鹹濃相當下飯。其他招牌菜還有宮保雞丁、口水雞、水煮牛、老皮嫩肉等。Google評論：4.1顆星川妹子地址：台北市大安區光復南路240巷52號電話：02-2721 6950營業時間：11:30~14:00、17:30~21:00公休日：無來自日本的拉麵品牌麵屋武藏，曾帶起排隊瘋吃拉麵風潮，其虎嘯店於2018年結束營業後，睽違5年，去年2023年的年底，推出十週年概念店「光復店」重回東區。標榜魚介混合豚骨，耗時12小時以上熬製出的雙湯頭，配上有嚼勁的粗麵條，還有大塊厚片叉燒、溏心蛋等，濃醇不膩。Google評論：4.4顆星麵屋武藏光復店地址： 台北市大安區光復南路240巷23號電話02-2721 8068營業時間：11:30~21:00公休日：無國父紀念館站1號出口出來的忠孝東路靠近延吉街的巷弄上，有不少居酒屋、燒肉店，「品都串燒攤」原本位於台北延吉街上就已是排隊名店，去年（2023）約莫7月搬到此區新址後，人潮更是絡繹不絕。串燒皆是銅板價，從最便宜的豬血糕、甜不辣只要每串30元起，必點的雞翅、肉串也大多在40、45元左右，也因此受到年輕人歡迎。Google評論：4.3顆星品都串燒攤 忠孝(原延吉店)地址：台北市大安區忠孝東路四段299號電話：0989-711-178營業：17:30-午夜公休日：無全球首家航空主題之燒肉餐酒料理餐廳，概念源自星宇航空的五感機艙體驗，結合胡同燒肉的美味堅持和 VG TAIPEI 的創新思維，將燒肉與餐酒館完美融合，提供跨國界的主題套餐。此次因應周杰倫演唱會，於今日起至12月8日的22:00~00:00，還推出期間限定雙人分享餐，菜色包含石狩鮭魚味噌湯、旬沙拉、仁當咖哩、燒肉拼盤、蔬菜拼盤等。Google評論：4.4顆星星胡同地址：台北市信義區忠孝東路四段515號電話02-2766-0166營業時間：17:30-00:00