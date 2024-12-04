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▲五月天今日宣布花蓮公益演唱會「玉里站」將加場，15組的重磅卡司名單也曝光。（圖／相信音樂臉書）

▲五月天傳出明年夏天將登上大巨蛋開唱，唱片公司鬆口：「敬啟期待。」（圖／五月天臉書）

天團五月天「2024 Just Love It ! 一路向東」公益演唱會原預定上個月2、3日在花蓮舉行，無奈受到康芮颱風影響宣告延期，改至明年1月17日一路唱到19日，高雄、玉里各1場，花蓮市2場，4場演唱會都不用門票。今（4）日官方公布所有卡司，更驚喜表示玉里站會多加1月19日的場次。而近日有絲發現捷運站內的廣告看板竟是五月天相約大巨蛋的內容，令歌迷興奮不已，對此，《NOWnews今日新聞》記者今日稍早詢問相信音樂，對方表示：「夏日狂歡，敬請期待。」五月天花蓮公益演唱會今日宣布玉里站將會加碼1月19日的場次，到時還會舉辦「一路有禮」園遊會，令粉絲相當期待。同時官方也曝光15組的重磅卡司名單，包括五月天、任賢齊、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、麋先生、BOOM！怪物星人等都會到場與民眾同樂。然而1月18日的花蓮場，男團Energy成員坤達因已有工作行程在身，無法出席該場演出，將會由其他4名團員牛奶、書偉、阿弟、Toro 參與。而近期，有粉絲發現捷運國父紀念館站出現許多五月天的廣告看板，上頭更寫著「5525大巨蛋，約定在有你的夏天」，令歌迷們瘋猜：「五月天要唱大巨蛋了？」對此，所屬相信音樂則回應：「夏日狂歡，敬請期待。」吊足粉絲胃口。