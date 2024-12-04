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韓國總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴令，僅持續6小時候就解嚴，成為一場鬧劇。而此舉也對國內的體育賽事造成不小的影響，戒嚴令期間留在韓國境內準備備戰2024-2025東亞超級聯賽（EASL）A組賽事的日本職籃B聯賽廣島蜻蜓隊將帥們，因此陷入了巨大的焦慮之中，球隊也和主辦方詢問立刻返回日本的可能性。原本預計和韓國職籃球隊水原KT音速彈進行交手的廣島蜻蜓，3日住在水原的一家飯店之中，在戒嚴令發布之後，他們在深夜向EASL主辦方詢問：「明天比賽能否正常舉行？」、「以及次日是否能如期回到日本」等問題。之後隨著韓國社會傳出學校可能停課及部分活動取消的消息，球隊開始考慮直接取消比賽、並讓隊員立即返回日本的可能性。EASL主辦方則回應稱，尚未收到其他體育賽事取消的通知，機場航班運作也未受影響，建議先靜觀其變。結果情勢驟變，韓國國會於4日凌晨通過了解除戒嚴的要求，總統尹錫悅隨即宣布終止戒嚴令（僅維持6小時）。最終，廣島蜻蜓球隊確定按計畫參與比賽。雖然戒嚴令已經解除，但此事件對韓國社會造成了極大衝擊。市民雖然逐漸恢復日常生活，但仍籠罩在不安中。《NOWnews》實際詢問EASL官方，在韓國境內不平的情況下，未來東超在韓國本土舉行的比賽是否會照常進行，得到的答案是肯定的。