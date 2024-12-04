我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓總統尹錫悅昨晚發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，對此民進黨立法院黨團也立即在Threads發文，提及台灣政局藍白各種違憲亂政，被外界解讀是支持戒嚴引發熱議，隨後緊急刪文。名嘴黃智賢表示，民進黨團發文被國民黨拿來罵或恥笑剛好而已，藍白撿到槍，槍是民進黨給的，現在不道歉硬要拗，說明有挺戒嚴把社會當白痴，南韓荒唐戒嚴，民進黨自告奮勇，要演成國際笑話，「誰能救得了你？」對於韓國經歷短命戒嚴，黃智賢表示， 南韓總統尹錫悅的幾小時荒唐結束了，其政治生命也結束了，或者其實早就結束了。但民進黨立院黨團，居然在挺尹錫悅所發的戒嚴文，到底是蠢還是太蠢？就讓民進黨自己摔入糞坑。黃智賢說，這件事被國民黨拿來罵或恥笑，也只是剛剛好而已，藍白撿到槍，槍是民進黨給的，民進黨團自己蠢，現在又不道歉，硬要拗下去，說沒有挺戒嚴，就太低能，把社會當白痴。黃智賢質疑，民進黨團發文「尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴」又是怎麼回事？文章後段，不是把台灣朝小野大，跟南韓朝小野大，拿來比較嗎？最後黃智賢說，南韓荒唐戒嚴，民進黨自告奮勇，要演成國際笑話，誰能救得了？除非，藍白再度全力演出，救民進黨。