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丹佛金塊隊在週二的NBA盃小組賽最終戰中以119：115險勝金州勇士隊。金塊當家球星Nikola Jokic全場砍下的38分，金塊成功逆轉比賽，讓勇士隊的連敗場次增加至五場。本場比賽過後，勇士隊將在八強賽中對決火箭。這場失利再次凸顯了勇士隊近期在比賽後段表現疲軟，且進攻火力下滑的問題。Jokic則再次展現了MVP級的價值，他在場時金塊淨勝勇士23分，而當他休息時，金塊則淨負19分。整場比賽，約基奇不僅砍下38分，還貢獻了10個籃板、6次助攻和5次抄截，完全掌控比賽節奏。他的全面表現成為金塊取勝的關鍵。值得一提的是，由於 Draymond Green 因左小腿緊繃缺席比賽，Jonathan Kuminga 被提拔至先發，他的表現亮眼，在比賽開局階段包辦了勇士隊前14分中的一半，並最終拿下19分，且進攻效率顯著，全場17投9中，僅次於 Curry 的20分。