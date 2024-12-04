丹佛金塊隊在週二的NBA盃小組賽最終戰中以119：115險勝金州勇士隊。金塊當家球星Nikola Jokic全場砍下的38分，金塊成功逆轉比賽，讓勇士隊的連敗場次增加至五場。本場比賽過後，勇士隊將在八強賽中對決火箭。
本場比賽勇士隊一度在最後三分鐘取得7分領先，但關鍵時刻卻被金塊打出一波11：0的反擊高潮。這場失利再次凸顯了勇士隊近期在比賽後段表現疲軟，且進攻火力下滑的問題。雖然 Stephen Curry 在比賽中仍展現出高效的組織能力，送出全場最高的11次助攻，並帶動全隊36次助攻，但這樣的表現無法掩蓋勇士在比賽末段的崩盤。
Jokic則再次展現了MVP級的價值，他在場時金塊淨勝勇士23分，而當他休息時，金塊則淨負19分。整場比賽，約基奇不僅砍下38分，還貢獻了10個籃板、6次助攻和5次抄截，完全掌控比賽節奏。他的全面表現成為金塊取勝的關鍵。值得一提的是，勇士隊在Jokic不在場時兩度打出攻勢，包括上半場的20：9以及第四節開局的10：2，但這些努力最終仍未能抵消約基奇回歸後的影響力。
由於 Draymond Green 因左小腿緊繃缺席比賽，Jonathan Kuminga 被提拔至先發，他的表現亮眼，在比賽開局階段包辦了勇士隊前14分中的一半，並最終拿下19分，且進攻效率顯著，全場17投9中，僅次於 Curry 的20分。
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Jokic則再次展現了MVP級的價值，他在場時金塊淨勝勇士23分，而當他休息時，金塊則淨負19分。整場比賽，約基奇不僅砍下38分，還貢獻了10個籃板、6次助攻和5次抄截，完全掌控比賽節奏。他的全面表現成為金塊取勝的關鍵。值得一提的是，勇士隊在Jokic不在場時兩度打出攻勢，包括上半場的20：9以及第四節開局的10：2，但這些努力最終仍未能抵消約基奇回歸後的影響力。
由於 Draymond Green 因左小腿緊繃缺席比賽，Jonathan Kuminga 被提拔至先發，他的表現亮眼，在比賽開局階段包辦了勇士隊前14分中的一半，並最終拿下19分，且進攻效率顯著，全場17投9中，僅次於 Curry 的20分。