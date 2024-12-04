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▲賴清德抵達吐瓦魯。（圖／總統府提供）

▲吐國總督法拉尼。（圖／總統府提供）

▲賴清德與吐瓦魯簽署緊密合作夥伴關係聯合公報。（圖／總統府提供）

▲賴清德赴吐國，吐國準備歡迎儀式。（圖／總統府提供）

總統賴清德出訪太平洋友邦，結束首站馬紹爾訪問行程後，於當地時間4日上午10時許飛抵第二站吐瓦魯，專機抵達後，由駐吐瓦魯大使林東亨、吐國大禮官登機恭迎。賴清德表示，今年是兩國建交45週年，他與總理戴斐立簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」，開啟兩國合作的新篇章。結束友邦馬紹爾行程後，賴清德上午抵達吐國。賴清德在機場表示，很高興率團來到吐瓦魯，感謝吐瓦魯政府、國會隆重接待，他也要傳達來自台灣人民的溫暖問候，「我們未來的感情能夠更增進，合作能夠更密切，造福兩國人民」。賴清德提到，今年總理戴斐立、國會議長伊塔雷理相繼訪問台灣，展現兩國深厚情誼，他這次來訪也期待台灣跟吐瓦魯能拓展更多領域的夥伴關係，持續深化邦誼。賴清德接著與吐國總督法拉尼（Tofiga Vaevalu Falani）及總理戴斐立（Feleti Teo）共同出席傳統歡迎儀式。賴清德致詞時表示，戴斐立致詞中重申，中華民國台灣與吐瓦魯國未來勢必建立更緊密關係，今年是兩國建交45週年，他將與戴斐立簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」，開啟兩國合作的新篇章。賴清德提到，外交部林佳龍部長和吐瓦魯的外交、勞工及貿易部帕納巴部長，也會簽署合作意向書，持續推動吐瓦魯海底電纜的布建，以及海岸的防治計畫。賴清德說，台灣、美國、澳洲、日本及紐西蘭等理念相近國家，近期跟吐瓦魯共同合作，布建「中部太平洋電纜」（CPC），連接吐瓦魯支線，來提升吐瓦魯的聯外通訊品質，吐瓦魯政府為這條電纜命名，採用了吐瓦魯語的「傳統獨木舟」之意，有著「連結及前進」的涵義。賴清德也說，明年上半年，吐瓦魯的國會大樓，將開始動工興建，國會是民意的最高殿堂，台灣透過參與這項興建計畫，不僅僅代表著台灣對吐瓦魯人民的支持，也象徵著兩國共享民主的價值，為深化民主而共同努力。賴清德說，感謝吐瓦魯長期以來支持台灣的國際參與，「我們為共享的價值齊聚一堂，未來，我們為共同的目標繼續打拚」。賴清德致詞完後，接受吐國國宴款待，並先後會晤法拉尼、戴斐立及內閣團隊，並參訪Nauti小學。