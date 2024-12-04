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▲高雄高工受明石工業高等專門學校邀約，由校長帶領師生前往明石工業高專進行交流訪問。（圖／高市府教育局提供）

高雄高工與日本兵庫縣國立明石工業高等專門學校正式簽訂合作備忘錄(MOU)，相互拓展學生專業領域交流與國際視野；明石工業高專全校師生與家長並募集「義援金」21萬日幣，表達日前山陀兒風災對學校的關懷。明石高專師生將於12月16、17日回訪高雄高工。校長土居信数於簽約儀式中表示，兩校簽訂合作備忘錄(MOU)，除了對高雄高工師生的表現令人讚嘆外，更因為兩校擁有相同專業學校背景，以及相互高度彼此「信任」促成；校長高瑞賢也表示很榮幸能跟日本一流的工業高等專門學校簽訂合作備忘錄，期待兩校合作模式能成為高雄市的典範。高雄高工於上月受明石工業高等專門學校盛情邀約，由校長高瑞賢、學務處主任李俊毅、組長林香伶帶領30名學生於11月8日至13日前往明石工業高專進行交流訪問，兩校並簽訂合作備忘錄(MOU)，積極規劃雙方學生進行短期修學交流、學期中交換學生、本國學生赴日升留學，以及教師互訪交流計畫等事項。此次高雄高工赴日教育旅行活動，雄工師生同時參訪明石高專建築學科、電機情報工學科、機械工學系等相應學科，並順訪茶道社、國際學生宿舍，和當地盛名的「明石祭」等。更安排至早稻田大學附屬攝陵高校班級交流學習，彼此介紹台灣、高雄與校園文化，同時也參訪甲子園棒球歷史博物館，充分體驗日本高中生校園日常生活，拓展學生專業領域交流與國際視野。