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▲GPNVG-18全景式夜視儀。（圖／美國海軍陸戰隊）

▲韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，派遣707特種部隊進駐國會（美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅以「反國家勢力策劃叛亂」為由，於昨（3）日晚10時許宣布緊急戒嚴令，在經過2個多小時後，國會議員凌晨1時表決推翻戒嚴令，結束這場短命的戒嚴鬧劇。在過程中，尹錫悅命令707特種部隊進入國會大樓，試圖逮捕共同民主黨黨魁李在明與國會議長禹元植等人，引發國際關注。1972年夏季奧運在德國慕尼黑舉行，巴勒斯坦激進組織「黑色九月」狹持了參加奧運的以色列選手，德國警方營救過程中出現嚴重失誤，導致以色列代表團11人身亡。慕尼黑慘案後，各國紛紛成立反恐部隊，打擊恐怖主義威脅。1988年韓國將舉行漢城（現改稱首爾）奧運，為防範恐怖襲擊，故決定成立一支反恐部隊，707特殊任務營因而在1981年誕生。1984年，邀請美國三角洲部隊的B中隊來到韓國為707特殊任務營進行訓練。為了更有效地應對各種威脅，自2019年2月起，原第707特殊任務營進行了重組及改名，現在的名稱為「第707特殊任務團」707特殊任務團由2個突擊連、1個支援連及1個由女兵組成的連隊組成，整支部隊的規模約300人。其中女兵連用作於執行要員保護任務，或其他低調的作戰。每個連由14名幹員組成，任務包括前線作戰、後援和爆破工作等。707特殊任務團專責於應對一切發生在韓國領土上的潛在恐襲威脅，它是韓國的主要反恐和快速應變部隊。該部隊的士兵擅長執行在城市地區的反恐作戰，或在緊急情況下構成一支陸軍快速應變部隊執行任務。該部隊的別名為「白虎」。韓國電視劇「太陽的後裔」中男主角服役的部隊就是707特殊任務團。707特殊任務團配備歐美生產，以及韓國國產武器，包括MP5衝鋒槍、克拉克17與克拉克19手槍、韓國大宇K1與K7A衝鋒槍、美製KAC KS3、比利時FN SCAR突擊步槍等武器。在本次佔領國會任務中，707特殊任務團以直升機空降至國會，電視直播畫面中就出現KAC KS3。不過，有韓國網友發現，707特殊任務團攜帶的是發射塑膠子彈的彈夾，避免在過程中誤傷平民。本次佔領國會任務中，707特殊任務團戰術頭盔上也配掛GPNVG-18全景式夜視儀，是由KAC KS3L3Harris公司下屬的子公司EOTECH所研製的4筒式全景夜視儀。與一般單兵夜視儀相比，GPNVG-18全景式夜視儀克服了視角狹窄的問題，讓使用者可享有97度 (±0.2°) 的水平視角及40度（±0.2°) 的垂直視角，能夠更有效地在對一般戰鬥人員不利的環境下適別大範圍的目標。不過，這款夜視鏡要價不菲，每具要價4萬美金（約120萬新台幣）。中國與俄羅斯也以GPNVG為基礎，研製中出自己的四筒式全景夜視儀。