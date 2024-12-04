LINE ID到底能不能改？之前有網友實測成功闖關，有人依循相同的方式，想換掉自己年少輕狂時高調浪漫的LINE ID卻被擋下，能不能改讓人摸不著頭緒。不用猜了！LINE官方今天發出公告，確認只要LINE ID包含了「電話號碼、身分證字號、出生年月日」等資料就能重置ID，但溫馨提醒，只有一次重置ID的機會。
日前Threads上有網友提到自己向LINE申請更改LINE ID，成功經過官方許可變更成功，原本LINE ID的聊天記錄、好友等都能轉移到新的ID。查看修改成功的案例，包含使用舊的電話號碼、某任男友生日等，網友認為「只要情況特殊，應該都可以改」。有網友如法炮製想改掉中二感或是與前任有關的LINE ID卻被駁回，讓大批網友大感不解，究竟可以變更的標準是什麼？
大家也不用猜測，今天官方給答案了！LINE ID 如果包含了「電話號碼、身分證字號、出生年月日」發信給LINE 客服就能進行重置，但只能修改一次，請慎重使用 。聯繫客服時需提供目前使用中，包含個資的LINE ID資料，需明確描述「希望更改LINE ID」的原因，以便客服確認資格。
LINE官方呼籲，LINE ID 設定時，記得避免將個人資訊設為ID ，例如，把電話號碼或其他隱私訊息設為 LINE ID，看似方便，但若需要分享LINE ID時，可能因包含個人資料造成使用上的不便。 至於有點中二，或是高調示愛的ID，能不能修改就要看官方怎麼判定了。
修改LINE ID路徑
手機到LINE官方帳號尋找「LINE客服小幫手」手機點此加入LINE 客服小幫 或搜尋 @linehelptw加入好友。
LINE客服小幫手官方帳號修改路徑：在聊天室下方欄位點選「查看更多幫助」>「寫信給客服」>「服務類別」選擇「LINE」>「問題類別」選擇「個人設定」細項則選「LINE ID」>「問題的具體內容」中選擇「我想變更LINE ID」，並在下方欄位清楚說明想更改ID的原因，以及想更改的ID名稱。等待官方審核，約2～3天後會收到系統回信。
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大家也不用猜測，今天官方給答案了！LINE ID 如果包含了「電話號碼、身分證字號、出生年月日」發信給LINE 客服就能進行重置，但只能修改一次，請慎重使用 。聯繫客服時需提供目前使用中，包含個資的LINE ID資料，需明確描述「希望更改LINE ID」的原因，以便客服確認資格。
LINE官方呼籲，LINE ID 設定時，記得避免將個人資訊設為ID ，例如，把電話號碼或其他隱私訊息設為 LINE ID，看似方便，但若需要分享LINE ID時，可能因包含個人資料造成使用上的不便。 至於有點中二，或是高調示愛的ID，能不能修改就要看官方怎麼判定了。
修改LINE ID路徑
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LINE客服小幫手官方帳號修改路徑：在聊天室下方欄位點選「查看更多幫助」>「寫信給客服」>「服務類別」選擇「LINE」>「問題類別」選擇「個人設定」細項則選「LINE ID」>「問題的具體內容」中選擇「我想變更LINE ID」，並在下方欄位清楚說明想更改ID的原因，以及想更改的ID名稱。等待官方審核，約2～3天後會收到系統回信。