韓國總統尹錫悅昨（3）發動史上最短戒嚴，僅維持6小時就解嚴，一度被批是場鬧劇，不過隨著愈來愈多第一現場畫面流出，戒嚴當下軍民對峙、氣氛十分緊張。一名記者右手持手機紀錄對峙畫面，只用左手一個動作就輕鬆化解特種部隊攻勢，畫面曝光令人稱奇，「這記者是不是有練過太極拳？」大讚高手在民間。
網友在PTT分享韓國新聞台播放戒嚴的第一現場畫面，除了揪出特種部隊在進場時掉裝備，把市價約120萬元的四眼夜視鏡遺落在地外，也分享數段現場衝突動態照片。
其中一段動態照片中，一名戴著眼鏡的記者右手持手機錄影，一名特種部隊軍人上前，疑似要阻擋拍攝，下一秒，記者伸出左手畫圓撥開軍人手臂，軍人轉了360度、重心失去平衡，急忙高舉雙手，被記者與同路人齊力推出，原PO形容「記者使出太極拳，這記者是不是有練過」。
畫面引發討論，眾人狂推「太極記者」堪稱全場最神，紛紛留言「靠，那記者好屌，軍人瞬間呆掉XD」、「記者身手不錯! 手握手機還能一氣呵成」、「人家記者大哥也是當過兩年兵的啊」、「記者：不會叫學長啊？用八極拳教訓」。
韓國記者單手力抗特種部隊動圖請點此
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其中一段動態照片中，一名戴著眼鏡的記者右手持手機錄影，一名特種部隊軍人上前，疑似要阻擋拍攝，下一秒，記者伸出左手畫圓撥開軍人手臂，軍人轉了360度、重心失去平衡，急忙高舉雙手，被記者與同路人齊力推出，原PO形容「記者使出太極拳，這記者是不是有練過」。
畫面引發討論，眾人狂推「太極記者」堪稱全場最神，紛紛留言「靠，那記者好屌，軍人瞬間呆掉XD」、「記者身手不錯! 手握手機還能一氣呵成」、「人家記者大哥也是當過兩年兵的啊」、「記者：不會叫學長啊？用八極拳教訓」。
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