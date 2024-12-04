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▲蔡侑芩醫師在Threads上發文分享，小二的女兒開始學乘法，而數學作業中有一題為「7頭牛有幾隻腳？」女兒寫上「7x4=28 」卻錯了。（示意圖／翻攝pexels）

國小階段的作業，基本上都還是家長能應付的難度。不過近期就有醫師分享一道國小2年級女兒「基礎題」，題目為「7頭牛有幾隻腳」，結果女兒寫7x4=28竟然被老師改錯，其中原因曝光，也梳理了解題的邏輯與概念。蔡侑芩醫師在Threads上發文分享，小二的女兒開始學乘法，而數學作業中有一題為「7頭牛有幾隻腳？」女兒寫上「7x4=28 」便繳回作業，沒想到作業經老師批改後，這題卻被老師圈起表示有錯，這讓蔡醫師一臉納悶地問女兒，「哪邊有錯？」隨後女兒也轉述老師的話：「要寫4x7，不然妳去找一頭有七隻腳的牛給我看？」貼文曝光後立刻引發大批家長與教育從業人員的熱議，一票感慨「提倡標準答案已經是教育失敗的其中一個原因」、「雖然是有點過分執著」、「這樣教反而讓小孩的思路更加侷限」。但也有許多人力挺老師的說法，「這是在培養小孩子的數理邏輯，不能因為答案一樣就覺得算式可以顛倒，等小孩到國中已經具備邏輯思考的能力後才能反著寫」、「乘數、被乘數是有意義的，先打好基礎，上國中才不會太痛苦，支持老師」、「認同這種教學，這是讓小孩了解問題跟解法的意義是什麼，早就跟以前的死記硬背時代不一樣了」、「把乘法寫成加法來看會比較好理解，一隻牛有4隻腳，而總共有7隻，所以寫成4+4+4+4+4+4+4=4×7（1號牛4隻腳+2號牛4隻腳...），而不會寫成7+7+7+7=7×4（7隻左前腳+7隻右前腳...），後者邏輯上比較不通順，正常也不會這樣數數」。最後蔡醫師也表示，「對於老師的指導，我與女兒都覺得很可愛，也很感謝我們老師的用心。對於數學、對於邏輯思考、對於教育系統、教育理念，在這個「相對冷漠」的時代，還保持著熱情，真心覺得感動。」