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AI類股財報與展望優於預期，帶動台股頻創歷史新高，有分析師預測，2024年到2025年台股企業獲利成長率將保持雙位數。此外，根據統計顯示，近10年來的11月到隔年2月，台股連4個月上漲，目前正是佈局時機。從類股表現中來看，中長線成長趨勢明確，AI概念股將是台股向上攻的領頭羊。國內首檔AI+優息台股ETF台新台灣AI優息動能ETF基金（00962），將在12/16掛牌上市，吸引市場目光。台新投信指出，受到AI大廠優於預期的財報及展望帶動，台股近期頻創歷史新高。台灣的AI供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工都具有關鍵優勢，成為名符其實的「AI軍火庫」。台新投信表示，受惠國際雲端大廠在全球建立AI伺服器資料中心，伺服器製造訂單動能維持高檔，伺服器的硬體規格決定了AI模型的運算能力及速度，甚至將影響AI系統的可靠度和穩定性。鴻海、廣達、緯創與英業達等台系大廠，在全球伺服器市場占據近8成份額，AI伺服器市場更達9成，展現台灣在AI時代的競爭力。台新台灣AI優息動能ETF（00962）研究團隊指出，類股操作上，AI技術在各個行業中的應用及需求不斷增加，第4季電子產業將進入傳統旺季，隨著生成式AI需求的提升及南部晶片設計產業推動基地的設立，台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長，長線的產業趨勢成長動能將延續，建議可優先布局聚焦在AI概念股的台股ETF，掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。