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民進黨立院黨團昨深夜在韓國宣布戒嚴後，第一時間發文附和韓國總統尹錫悅言論，引發爭議後悄悄刪文，黨團今（4）日強調，撤下貼文就是表達正式立場。不過，民眾黨質疑，綠營發文先提韓國狀態、再扯國內朝野對抗，毫不遮掩極權心態，「這是民進黨隱藏許久的真心話？ 還是執政黨要台灣民主敲喪鐘的大冒險？」民眾黨指出，從賴政府上台以來就大搞鬥爭、搞罷免，「現在還附和戒嚴？」民進黨的言論，連稍有民主素養的綠營支持者都不敢表態按讚，即使黨團刪文，但今天的記者會還是毫無歉意，依舊甩鍋在野黨。民眾黨並點名民進黨立院黨團幹事長吳思瑤稱「刪文就是表達立場了」，及綠委沈伯洋說「藍營現在把戒嚴當玩笑話不斷複誦」。痛批民進黨黨團自己就是社群文案出包的始作俑者，竟還發文警告在野黨。針對韓國戒嚴又解嚴，民眾黨發言人吳怡萱強調，韓國是台灣重要的盟友，是同屬印太地區的民主夥伴，台灣民眾黨不樂見任何破壞民主自由體制的情況發生，同時希望韓國能持續維護民主穩定發展。