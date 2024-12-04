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▲為搶攻周杰倫演唱會商機，國聯大飯店1樓的「板石Lounge & Bar」提供了冠軍牛肉麵等菜色，憑台北大巨蛋演唱會票根還可享用餐88折。（圖／國聯大飯店提供）

▲W飯店搭配張惠妹演唱會推出「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案，除了有演唱會門票，還可於12月28日、12月31日跨年夜下榻台北W飯店近期翻新完成的套房，包含圖中的「非凡套房」，以及「奇幻套房」或「驚喜套房」等。（圖／台北W飯店提供）

▲張惠妹演唱會住房專案，還包含台北W飯店內僅次於總套的第二頂級房型「驚喜套房」。（圖／取自台北W飯店官網）

周杰倫明（5）天開始將在大巨蛋開演唱會接連4晚，年底則有張惠妹開唱5場。鄰近台北大巨蛋第一排的國聯大飯店在明日開始周杰倫演唱會期間，除了第4晚尚有部分房之外，住房前3晚已全滿。而同樣從大巨蛋步行約5分鐘可到的台北W飯店，也表示目前住房幾乎全滿。國聯大飯店狹著地點就在大巨蛋正對面的優勢，在周杰倫演唱會期間前三日住房都已客滿，最後一天12月8日住房率則也有達8成以上。國聯大飯店表示，演唱會期間住房率成長約20%左右，主要的客源為台灣與香港來台跨海追星的客群，國聯大飯店預計這股熱潮將延續到下半月張惠妹演唱會期間。為搶攻演唱會前的用餐需求，國聯大飯店1樓的「板石Lounge & Bar」提供了冠軍牛肉麵、蟹粉拌麵、蔥開煨麵等單點麵食選項，方便粉絲縮短用餐時間，單點每份260元+10%起，提供消費者便利的用餐選擇，來搶賺演唱會商機，憑台北大巨蛋演唱會票根還可享用餐88折優惠，優惠至12月31日。台北W飯店也提到，明日起連續4晚，扣除部分還在整修的房間之外，也幾乎都已客滿。此次並無配合周杰倫演唱會推出活動，但是年底則有配合張惠妹推出「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案，住房就有2張門票，並送周邊商品、餐飲及單程接駁服務，專案價最低每房每晚5萬元起。而張惠妹住房專案，目前僅剩館內第二頂級房型「驚喜套房」可預訂，因為每晚要價需50萬，是「驚喜套房」獨有專案，全採高規格，包含位於26樓以上之高樓層、坐擁35坪寬敞空間與絕佳採光，更可於窗台舒適的臥榻區眺望台北101地標景觀；房內另配備精緻吧台，可延續演唱會的激情喜悅至跨年夜整晚，提供無與倫比的尊榮享受。