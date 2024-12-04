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總統賴清德出訪太平洋友邦，今（4）日抵達友邦吐瓦魯，他中午參訪Nauti小學。據指出，台灣自2010年起在吐國執行「潔淨能源計畫」，並於2023年啟動「班班有冷氣」計畫第一階段，為吐國學子建置舒適的學習環境；此外，賴清德也特別準備茄芷袋、36色鉛筆、小吃筆袋給學童。賴清德結束友邦馬紹爾行程後，上午抵達吐國，吐國同時準備儀式歡迎。在結束與總理戴裴立國宴、會晤總督法拉尼等行程後，接著參訪Nauti小學。據指出，台灣自2010年起在吐國執行「潔淨能源計畫」，透過太陽能發電技術援助吐國建置台灣生產的潔淨能源設備，規劃在吐國首都三座中小學屋頂鋪設太陽能面板，提高吐瓦魯潔淨能源使用比率，並於2023年啟動「班班有冷氣」計畫第一階段，為吐國學子建置舒適的學習環境。此外，賴清德也特別從帶來禮品贈禮學童，包含茄芷袋、36色鉛筆、小吃筆袋給學童。茄芷袋素有「台灣LV」之稱，此次特製的總統府茄芷袋，由台南後壁在地出產，結合在地材料進行異材質多元創作，充滿台味、堅固耐用且兼具環保，成為外籍旅客來台必買伴手禮。36色鉛筆外盒則印有台灣阿里山森林鐵道，呈現台灣的豐富地貌，可向學童介紹阿里山與森林小火車之美，未來若有機會造訪台灣，也能到阿里山上欣賞日出；至於台灣小吃帆布筆袋印有豐富的台灣夜市特色美食，小籠包、豬血糕、滷肉飯、肉圓、珍奶、臭豆腐都羅列其中，藉此讓吐瓦魯學童讓他們認識台灣的美食文化，邀請他們未來造訪台灣，務必嚐嚐台灣在地的美味小吃。