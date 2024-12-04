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成立於2012年「愛分享弦樂團」團員組成多為非音樂科班學員，秉持著對音樂的熱愛與願意為公益付出的熱情，12年來團員們攜手共同參與超過100場關懷活動，14場的慈善音樂會。今年將於聖誕節前夕舉辦「2004聖誕狂歡節愛分享慈善音樂會」，以跳脫傳統的嶄新風格、一首首經典聖誕歌曲及古典音樂演奏，帶來最溫暖人心的聖誕音樂饗宴，12月22日在高雄市文化中心至德堂盛大演出。愛分享弦樂團成立於2012年於2016年演藝團體立案，2015年8月20日團長黃大育發起音樂夢想之旅，樂團老師和團員與家長們利用整整一年假日時間踏遍創世基金會分佈在全台灣15個縣市的分會，為植物人演出動人的樂章，更為院民的家人加油打氣完成了「創世基金會環島」的創舉。讓孩子們學習身體力行體會以自己所學的旋律溫暖人心，自己快樂的付出也種下良善的福田。2016年執行長張雯華正式推動「蒲公音深耕計畫」，為偏鄉學校及弱勢家庭孩童的音樂教育扎根，也獲得陳啟川先生文教基金會的認同與支持。教師團隊盡心指導帶給偏鄉孩童們一門「帶得走的能力」，藉由音樂教育讓孩童們更具激勵與自信。今年更加入高雄市馬光健康關懷協會及高雄市雄大獅子會的贊助共同舉辦公益慈善音樂會，為偏鄉音樂教育注入更多的力量。「2004聖誕狂歡節愛分享慈善音樂會」近二百位團員12月22日下午將於高雄市文化中心至德堂盛大演出。民眾可以透過兩廳院售票系統購票，以行動支持將音樂的愛分享出去。