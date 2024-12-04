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韓國總統尹錫悅3日晚間突然發布非常戒嚴令，但立即遭國會推翻，韓國6個在野政黨，已於今（4）日下午2時40分，向國會正式提交「尹錫悅總統彈劾訴追案」。台灣也有彈劾總統的規定，但除了要經立法院決議外，還要向司法院大法官提出，由大法官審理。《憲法》增修條文《立法院職權行使法》與規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理。根據規定，立法院須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。全院委員會審查後，提出院會以記名投票表決，如經全體立法委員三分之二以上決議，向司法院大法官提出彈劾案。根據《憲法訴訟法》，立法院向司法院聲請彈劾案判決後，應於收受彈劾案件聲請之日起六個月內為裁判。言詞辯論期日時，聲請機關及被彈劾人應依序陳述彈劾意旨及就彈劾事實為答辯。宣告彈劾成立之判決，其評決應經大法官現有總額三分之二以上同意；主文並應諭知被彈劾人解除職務。評決未達前項同意人數者，應為彈劾不成立之判決。