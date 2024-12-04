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▲Stephen Curry今晚24分11助攻7籃板，但命中率23投僅8中，效率不佳。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（4）日在客場以115：119遭到丹佛金塊逆轉，球隊苦吞5連敗，從之前的西區第一，如今以12勝8敗來到西區第7的附加賽範圍。勇士總教練Steve Kerr在此役Draymond Green缺陣的情況下，嘗試改變輪換模式來求勝，讓Stephen Curry提前下場，讓他可以去帶替補陣容，但此操作卻遭到質疑。根據勇士隨隊記者Anthony Slater報導，Curry今晚成為勇士隊先發球員中第一個下場休息的球員，在首節7分24秒就下去休息。Slater認為，這是Kerr計畫的變陣，刻意將Curry和Brandin Podziemski的上場時間錯開，讓前這更多時候和第二陣容一起出賽。勇士開季替補球員發揮出色，特別是射手Buddy Hield手感火燙，三分球常常單場能進個4、5顆，第二陣容一場比賽得的5、60分都不少見。但隨著賽季進行，這樣的狀態開始校正回歸，Hield不復神勇，開始重新變成一名普通的輪換球員，今晚對金塊僅得6分，勇士因此也需要有人帶動先發下場後、維持替補的火力。對上金塊，缺少內線大將Draymond Green是勇士今晚的一大劣勢，缺少一名球員可以牽制Nikola Jokic。另外Green的組織任務也需要有人頂替，無形中也增加了Curry今晚的工作量，他這場雖有24分11助攻7籃板，但命中率23投僅8中，效率不佳，應該和此也脫不了關係。勇士開季打出一場場好球，無私的團隊球風讓外界頻頻送上好評，但隨著賽季進行出現的狀態波動和因傷病而出現的陣容輪替，都會使球隊面臨不同的挑戰。怎麼去面對，考驗著球員的調整和教練團的智慧。過去外界對於Kerr這樣一位名人頭教頭最多的批評就是，他常常堅持自己的執教哲學，而時常做出偏激調度，比如：五後衛這樣奇特的小球陣容，雖然有時候可以收到效果，但有時候也會導致陣容崩潰。雖然勇士這一場比賽輸球，與首節戰況的關係不大，但輸球難免任何調度都會被拿出來檢討，「讓Curry開賽不久就坐板凳」這樣的調度也很容易就會被質疑。