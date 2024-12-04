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▲統神和蹦闆經過將近4個月的訓練後，兩人都揚言準備將對手打趴。（圖／記者李政龍攝）

▲《拳上2024》將以統神、蹦闆為主秀，同時邀請職業拳手和歌手登台獻技、演唱。（圖／記者李政龍攝）

「亞洲統神」張嘉航與人氣網紅「蹦闆」呂育銓恩怨未了，12/21將在台北小巨蛋《拳上2024》擂台上一決勝負，今（4）日主辦方公布，今年8月中，《拳上2024》首場記者會中，統神、蹦闆兩人相互瘋狂「用嘴巴輸出」，蹦闆甚至拋出「」的言論，還反問統神敢不敢岔賭。統神則是不予理會，自顧自地說著自己準備減肥、訓練，而蹦闆則在一旁用麥克風直呼「現在敢不敢岔賭，你輸要不要退出」，統神一氣之下大喊「最後在兩人不斷針對賭注內容爭吵後，雙方達成協議，，當時的吵鬧衝突才暫時平息。如今距離《拳上2024》只剩半個月，主辦方也宣布，統神、蹦闆將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則。當晚也將出場的WBC羽量級腰帶爭奪戰台灣選手吳沛儀指出，「每回合3分鐘是非常硬的賽程，統神、蹦闆決勝關鍵應該是體力。」回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》。