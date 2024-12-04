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韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，震驚國際，經過6小時後，在今（4）日凌晨宣布遵循國會投票結果，解除戒嚴令並撤回軍隊。不過民進黨立院黨團卻在Threads發文，提及台灣政局藍白各種刪國防預算、違憲亂政等，被外界解讀是支持台灣戒嚴，隨後立即刪文。國民黨台北市議員李明賢批，執政黨長期放任黨內各種勢力妖魔化所有在野監督，讓台灣民主道路蒙上陰霾。李明賢說，尹錫悅反擊在野黨的手段是宣布戒嚴震驚全球，民進黨立院黨團卻在社群媒體發文強力砲轟在野黨，難道不也是「另一種聲援或心嚮往之」？這不是小編亂發白癡文而已，而是執政黨長期放任黨內各種勢力妖魔化所有在野監督，讓台灣民主道路蒙上陰霾。李明賢說，在野監督執政黨是天經地義，特別是民進黨已經長期執政9年，包括最近的就業安定基金被當成小金庫、國發基金是否被濫用，然而，執政黨靠著一句國安考量、抗中保台至上，就可以迴避所有監督嗎？李明賢感嘆，戒嚴授權政府力量無限擴大，當政府掌握這只魔戒，就會大肆侵害人權；一個在戒嚴時期成長茁壯的政黨，理應記取教訓；然而，民進黨內部有人懷念甚至瀰漫著重啟魔戒的力量，這才是真正問題大條了，台灣民主要走回頭路了嗎？