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▲86歲瓊瑤於淡水家中身亡。（圖／瓊瑤臉書）

▲瓊瑤一生著書無數，還曾有過2段婚姻。（圖／NOWnews社群中心製表）

創作出《還珠格格》的知名言情小說作家、編劇瓊瑤今（4）日傳出死訊，於淡水的家中身亡，享壽86歲。過去瓊瑤曾在臉書貼出給兒子、兒媳的公開信，內文明確寫到自己如果生病了，不希望動重大手術，更不想要插管送加護病房急救。她說自己死後的願望是盡早火化，「採取花葬的方式，讓我歸於塵土」。瓊瑤今日傳出死訊，她在2017年曾於臉書發布一封公開信給兒子、兒媳，表示自己晚年拒絕做任何急救措施，如果生病過世她希望能盡速火化，並採取花葬方式回歸塵土。她也拒絕一切宗教形式的哀悼，瓊瑤當時就寫道，「不發訃文、不公祭、不開追悼會。私下家祭即可。死亡是私事，不要麻煩別人，更不可麻煩愛我的人——如果他們真心愛我，都會瞭解我的決定」。如今瓊瑤真傳出死訊讓外界相當錯愕，她的臉書稍早也更新貼文，好友為她上傳她生前就準備好的文章和影片，她跟粉絲公開道別，「這是我最後的選擇，時間已到生命不會更好，不拖累所愛也超越病魔，我心翩然自如奔放快樂」，突如其來的悲報讓粉絲看了紛紛痛哭哀悼，希望瓊瑤一路好走。【瓊瑤小檔案】本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎