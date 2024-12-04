大谷翔平恐無緣扛日本開幕戰先發！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在2024年專職打者身份後，終於將在2025年賽季回歸「二刀流」身份，不過11月在世界大賽遭遇的肩膀傷勢，卻讓回歸計畫出現變動。道奇總教練Dave Roberts，今（4）日在東京出席活動，接受日本媒體訪問時，對於大谷翔平能否在3月的大聯盟海外開幕戰擔任先發，坦言：「要在3月的時候回歸二刀流，可能有難度。」
恐無緣在東京巨蛋登板 主帥透露規劃
為配合近年熱絡的亞洲市場，大聯盟預計於明年3月在東京巨蛋舉行海外開幕戰，由陣中有多位日籍球星的道奇交手芝加哥小熊，外界相當期待能在日本的東京巨蛋看到「二刀流」大谷翔平的回歸。
然而，日本媒體《Full-Count》報導指出，Dave Roberts在今（4）日受訪時表示：「我離開洛杉磯前有和大谷翔平聯繫，他的復原進度非常好，但是要在3月回到二刀流，可能有難度，但應該會讓他以打者身份在開幕戰出賽。」
並補充解釋道：「他在2025年的投球局數管理相當重要，考量直到10月的規劃，很難讓他在3月份就登板投球。所以關於什麼時候能回歸投球，還是會以直到10月份的長期計畫為基礎考量。」
不過在報導最後也向球迷保證：「明年預定會讓大谷翔平在同時以投手、打者身份出賽，管理最重要的還是溝通，為了執行最適合的管理，應該會讓他的打席數減少。」
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為配合近年熱絡的亞洲市場，大聯盟預計於明年3月在東京巨蛋舉行海外開幕戰，由陣中有多位日籍球星的道奇交手芝加哥小熊，外界相當期待能在日本的東京巨蛋看到「二刀流」大谷翔平的回歸。
然而，日本媒體《Full-Count》報導指出，Dave Roberts在今（4）日受訪時表示：「我離開洛杉磯前有和大谷翔平聯繫，他的復原進度非常好，但是要在3月回到二刀流，可能有難度，但應該會讓他以打者身份在開幕戰出賽。」
並補充解釋道：「他在2025年的投球局數管理相當重要，考量直到10月的規劃，很難讓他在3月份就登板投球。所以關於什麼時候能回歸投球，還是會以直到10月份的長期計畫為基礎考量。」
不過在報導最後也向球迷保證：「明年預定會讓大谷翔平在同時以投手、打者身份出賽，管理最重要的還是溝通，為了執行最適合的管理，應該會讓他的打席數減少。」