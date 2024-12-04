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大谷翔平恐無緣扛日本開幕戰先發！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在2024年專職打者身份後，終於將在2025年賽季回歸「二刀流」身份，不過11月在世界大賽遭遇的肩膀傷勢，卻讓回歸計畫出現變動。為配合近年熱絡的亞洲市場，然而，日本媒體《Full-Count》報導指出，Dave Roberts在今（4）日受訪時表示：「並補充解釋道：「他在2025年的投球局數管理相當重要，考量直到10月的規劃，很難讓他在3月份就登板投球。所以關於什麼時候能回歸投球，還是會以直到10月份的長期計畫為基礎考量。」不過在報導最後也向球迷保證：「