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▲瓊瑤證實已離世，其友人代發臉書貼文，一部2分鐘影片道出自撰詩篇《當雪花飄落》揮別人間。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

知名作家瓊瑤以《還珠格格》廣為流傳，近年享受晚年生活，鮮少出現在螢光幕前，怎料今（4）日下午驚傳在淡水區家中身亡，警消人員獲報到場，救護人員發現死者瓊瑤（本名陳喆，27年次）已明顯死亡未送醫，身旁留有遺書，享年86歲，稍早瓊瑤臉書更新貼文，曬出一部由友人代發的2分鐘影片，見瓊瑤娓娓道來「早在前一日（3）」寫好的詩篇《當雪花飄落》，「生命裡的雪季沒錯過，這趟旅程走來辛苦顛簸」，以這樣的方式揮別人間，讓人看得惋惜不已。影片中，見瓊瑤娓娓道出文字，「《當雪花飄落》 當雪花開始紛紛飄落 我心裡輕輕的唱著歌 終於等到了這一天 生命裡的雪季沒錯過 這趟旅程走來辛苦顛簸 且喜也有各種精彩唱和 經過了山路的崎嶇不平 挨過了水路的駭浪風波 留下了…留下了… 我那些字字句句的著作 是我今生為愛燃燒的熱火 誰在雪地插了鮮花一朵 陽光映著玫瑰如此鮮活 正像我心中的雪與火」。瓊瑤同時附上文字，「各位親愛的朋友知音們：不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」言語間透露早已做好面對「死亡」的準備，並鼓舞世人勇敢活過，不辜負此生，即是擁有過了；瓊瑤也吐露，選擇這樣的決定最放心不下的是家人，「親愛的你們，要勇敢，要活出強大的『自我』，不要辜負來世間一趟！這世間，雖然不是十全十美，也有各種意外的喜怒哀樂！別錯過那些屬於你的精彩！」本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎