開創iPhone盛世的蘋果公司已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs），生前就喜愛簡約穿搭，高領毛衣加上牛仔褲成為他的標誌，事實上他還很喜歡一款跑鞋，也就是New Balance 574，因此在現在iPhone的emoji上，都還能看到神似574的灰色鞋子圖案。而近期就有藝術家將表情符號中的「賈伯斯版」Apple 表情符號跑鞋實體化，一雙價格也曝光了。
藝術家 Jose Wong在11月底發文分享，自己將 Apple 跑鞋表情符號實體化，打造出「The Shoe 1」，從鞋面到每個細節都將 emoji 成功神還原。
這雙致敬賈伯斯的「The Shoe 1」一雙定價為219.9美元（約新台幣7147元），尺碼從5號到12號都有，還找來了賈伯斯的蠟像，讓他將這雙鞋拿在手上，畫面相當驚人。
「The Shoe 1」這雙鞋問世也引發了爭議，先前也說到，iPhone的跑鞋emoji是為了致敬已故創辦人賈伯斯，將他生前最愛的鞋款New Balance 574進行簡單圖樣化，而這次藝術家又將圖樣還原成實體，也讓一票網友質疑，這是否已經對New Balance造成侵權，不過也有一票網友已經下訂「The Shoe 1」。目前藝術家線上網站的商品區已找不到這款產品，尚不清楚是已經被搶購一空還是怕侵權而下架。
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這雙致敬賈伯斯的「The Shoe 1」一雙定價為219.9美元（約新台幣7147元），尺碼從5號到12號都有，還找來了賈伯斯的蠟像，讓他將這雙鞋拿在手上，畫面相當驚人。
「The Shoe 1」這雙鞋問世也引發了爭議，先前也說到，iPhone的跑鞋emoji是為了致敬已故創辦人賈伯斯，將他生前最愛的鞋款New Balance 574進行簡單圖樣化，而這次藝術家又將圖樣還原成實體，也讓一票網友質疑，這是否已經對New Balance造成侵權，不過也有一票網友已經下訂「The Shoe 1」。目前藝術家線上網站的商品區已找不到這款產品，尚不清楚是已經被搶購一空還是怕侵權而下架。