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立法院司法法制委員會今（4）日邀請陸委會主委邱垂正業務報告，國民黨立委羅智強質詢時說，民進黨立委沈伯洋反對兩岸交流，認為兩岸交流都是統戰。沈伯洋隨即趕到會場，批羅智強造謠，雙方一陣口角，羅智強不斷提到黑熊學院，還不小心說成沈伯熊，遭沈糾正後，羅智強乾脆說，「沈黑熊」。羅智強質詢時說，陸委會肯定兩岸交流，但沈伯洋認為兩岸交流都是統戰，陸委會打臉沈伯洋。沈伯洋突然現身會議室，並批這樣的說法是新聞媒體造謠，羅智強還要利用言論免責權亂扯。羅智強說，「黑熊老大，你不要抗議我啦，剛才邱主委都打臉你了，我也很同情你，我剛一直幫你爭取啊！爭取你沈伯洋的理念！」沈伯洋怒罵，「全立法院水準最低的立委就是你！看看你的名字，缺什麼取什麼！」台上的主席徐欣瑩喊話，希望在場立委可以尊重質詢立委。但兩人還是吵了約4分鐘，直到羅智強結束質詢後離去。