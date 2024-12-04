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▲瓊瑤晚年長居在淡水，常常在臉書上發出在河畔散步的影片。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

▲知名作家瓊瑤過去曾創作無數經典小說，又以《還珠格格》最具代表性，成為好幾世代人的情感寄託。（圖／瓊瑤臉書）

知名作家瓊瑤今（4）日傳出在淡水家中身亡，享壽86歲。過去瓊瑤曾創作無數經典小說，又以《還珠格格》最具代表性，而瓊瑤最後一次在公開場合露面，是在2023年8月現身小巨蛋，參加「當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」，當時瓊瑤被古巨基牽著手盛大入場，沒想到才過1年多就離世。瓊瑤最後一次在公開場合現身，是在2023年8月份的「當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」，當時她身穿白衣，搭配經典的黑色外套，身旁則是藝人古巨基，挽著她的手一步步走入會場。當時有媒體關心瓊瑤的身體狀況，稱讚她身體硬朗，瓊瑤也開心回覆：「哪裡哪裡」，瓊瑤也表示：「今天我看到了每一個我所喜歡的歌手，實在太開心了，我坐在下面，你們聽到的是我的歌，看的是我的影片的片段，這是我漫長的60年。今天我站在這裡，已經85歲了，我有的時候會想怎麼會把我的一生用來寫作編劇拍戲，到了我這個年齡，會想以前的當下怎麼活過來的，值得嗎？可是今天晚上我終於知道為什麼要這麼辛苦60年，一切都因為你們。」瓊瑤當時也感動表示：「你們今天來每一個我相信都是愛我的人，世界上每個人都會摔跤、坎坷的時候，我一直用愛的心，愛你們每一個人，今天我能站在這裡齊聚一堂，我覺得我的一生值得了！我要跟大家說我好愛好愛你們！」